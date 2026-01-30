En vivo Radio La Red
Champions League 2026: se sortearon los playoffs y hay cruces de alto voltaje

En Budapest se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26, instancia previa a los octavos de final que reúne a los equipos ubicados del 9° al 24° puesto de la tabla general.

Champions League 2026: se sortearon los playoffs y hay cruces de alto voltaje

La Champions League 2025/26 empieza a entrar en su etapa decisiva. Este viernes, en Budapest —ciudad que también será sede de la gran final el próximo 30 de mayo—, se llevó a cabo el sorteo de los playoffs del torneo de clubes más importante de Europa, una fase que por segundo año consecutivo antecede a los octavos de final.

Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2024-2025
Foto: Getty

En esta instancia participan los 16 equipos que finalizaron entre el noveno y el vigesimocuarto lugar de la tabla general, que ahora deberán superar una serie eliminatoria para meterse entre los 16 mejores del certamen. El azar dejó cruces de alto impacto, con enfrentamientos entre campeones históricos, proyectos consolidados y equipos que buscan seguir haciendo ruido en el escenario europeo.

Cuáles son los cruces más destacados del sorteo

Entre los emparejamientos que más expectativa generan aparece el Benfica vs. Real Madrid, un duelo cargado de historia y peso específico en la Champions. También sobresale el cruce entre Borussia Dortmund y Atalanta, dos equipos con estilos intensos que prometen una serie abierta.

Otro de los enfrentamientos atractivos será el que protagonizarán Brujas y Atlético de Madrid, con el conjunto español buscando imponer su jerarquía ante un rival que suele hacerse fuerte en este tipo de competencias. Además, Mónaco y PSG se medirán en un duelo entre equipos franceses que garantiza tensión desde el primer minuto.

La lista se completa con cruces que mezclan tradición europea y proyectos en crecimiento, como Galatasaray vs. Juventus, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Bodo Glimt vs. Inter y Qarabag vs. Newcastle.

Cómo funciona la fase de playoffs de la Champions

Por segundo año consecutivo, la Champions League incorporó una fase de playoffs previa a los octavos de final. En ella, los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deben enfrentarse en una serie eliminatoria para seguir en carrera.

Esta instancia agrega un grado extra de dificultad al camino hacia la final y obliga a varios clubes de peso a disputar partidos decisivos antes de lo habitual, elevando el nivel de exigencia y el atractivo del torneo desde etapas tempranas.

Todos los cruces de los playoffs de la Champions League 2026

Los emparejamientos definidos en el sorteo son los siguientes:

  • Benfica vs. Real Madrid

  • Bodo Glimt vs. Inter

  • Mónaco vs. PSG

  • Qarabag vs. Newcastle

  • Galatasaray vs. Juventus

  • Brujas vs. Atlético de Madrid

  • Borussia Dortmund vs. Atalanta

  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Los equipos clasificados a los playoffs

Los 16 clubes que disputarán esta fase son:

Real Madrid (9°), Inter (10°), París Saint-Germain (11°), Newcastle (12°), Juventus (13°), Atlético de Madrid (14°), Atalanta (15°), Bayer Leverkusen (16°), Borussia Dortmund (17°), Olympiacos (18°), Brujas (19°), Galatasaray (20°), Mónaco (21°), Qarabag (22°), Bodo Glimt (23°) y Benfica (24°).

Con cruces que combinan historia, rivalidades y estilos bien marcados, los playoffs de la Champions League 2026 prometen ser una instancia intensa y determinante en el camino hacia la final de Budapest.

