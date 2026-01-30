Champions League 2026: se sortearon los playoffs y hay cruces de alto voltaje

La lista se completa con cruces que mezclan tradición europea y proyectos en crecimiento, como Galatasaray vs. Juventus, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Bodo Glimt vs. Inter y Qarabag vs. Newcastle.

Cómo funciona la fase de playoffs de la Champions

Por segundo año consecutivo, la Champions League incorporó una fase de playoffs previa a los octavos de final. En ella, los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deben enfrentarse en una serie eliminatoria para seguir en carrera.

Esta instancia agrega un grado extra de dificultad al camino hacia la final y obliga a varios clubes de peso a disputar partidos decisivos antes de lo habitual, elevando el nivel de exigencia y el atractivo del torneo desde etapas tempranas.

Todos los cruces de los playoffs de la Champions League 2026

Los emparejamientos definidos en el sorteo son los siguientes:

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Los equipos clasificados a los playoffs

Los 16 clubes que disputarán esta fase son:

Real Madrid (9°), Inter (10°), París Saint-Germain (11°), Newcastle (12°), Juventus (13°), Atlético de Madrid (14°), Atalanta (15°), Bayer Leverkusen (16°), Borussia Dortmund (17°), Olympiacos (18°), Brujas (19°), Galatasaray (20°), Mónaco (21°), Qarabag (22°), Bodo Glimt (23°) y Benfica (24°).

Con cruces que combinan historia, rivalidades y estilos bien marcados, los playoffs de la Champions League 2026 prometen ser una instancia intensa y determinante en el camino hacia la final de Budapest.