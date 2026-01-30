Champions League 2026: se sortearon los playoffs y hay cruces de alto voltaje

La lista se completa con cruces que mezclan tradición europea y proyectos en crecimiento, como Galatasaray vs. Juventus, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, Bodo Glimt vs. Inter y Qarabag vs. Newcastle.
Cómo funciona la fase de playoffs de la Champions
Por segundo año consecutivo, la Champions League incorporó una fase de playoffs previa a los octavos de final. En ella, los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deben enfrentarse en una serie eliminatoria para seguir en carrera.
Esta instancia agrega un grado extra de dificultad al camino hacia la final y obliga a varios clubes de peso a disputar partidos decisivos antes de lo habitual, elevando el nivel de exigencia y el atractivo del torneo desde etapas tempranas.
Todos los cruces de los playoffs de la Champions League 2026
Los emparejamientos definidos en el sorteo son los siguientes:
-
Benfica vs. Real Madrid
-
Bodo Glimt vs. Inter
-
Mónaco vs. PSG
-
Qarabag vs. Newcastle
-
Galatasaray vs. Juventus
-
Brujas vs. Atlético de Madrid
-
Borussia Dortmund vs. Atalanta
-
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Los equipos clasificados a los playoffs
Los 16 clubes que disputarán esta fase son:
Real Madrid (9°), Inter (10°), París Saint-Germain (11°), Newcastle (12°), Juventus (13°), Atlético de Madrid (14°), Atalanta (15°), Bayer Leverkusen (16°), Borussia Dortmund (17°), Olympiacos (18°), Brujas (19°), Galatasaray (20°), Mónaco (21°), Qarabag (22°), Bodo Glimt (23°) y Benfica (24°).
Con cruces que combinan historia, rivalidades y estilos bien marcados, los playoffs de la Champions League 2026 prometen ser una instancia intensa y determinante en el camino hacia la final de Budapest.