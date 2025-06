¿Fin de ciclo? Miguel Borja tiene un pie afuera de River: el club que está cerca de ficharlo

Un ciclo con altibajos y una señal de ruptura

La tensión entre el delantero y el cuerpo técnico se hizo evidente luego del estreno mundialista. En la entrevista post partido ante Urawa, Borja, quien ingresó por el lesionado Driussi en el segundo tiempo, lanzó una frase que no pasó desapercibida. "En lo personal, no es fácil después de muchos partidos sin jugar más de 30 minutos", comentó, para luego agregar: "Hoy me tocó desafortunadamente por la lesión de mi compañero. Esperemos que no sea grave y que pueda volver pronto".

Borja no es titular en River desde el 6 de abril, cuando jugó desde el arranque en el empate 1-1 frente a Sarmiento. Aunque habitualmente suma minutos ingresando desde el banco, su rol ha sido secundario desde el regreso de Driussi, quien además ya suma siete goles en lo que va del año, al igual que Colidio.

Curiosamente, con Driussi fuera por una lesión en el tobillo izquierdo, Borja podría tener más protagonismo en lo que resta del Mundial de Clubes. Sin embargo, todo indica que su futuro está lejos de Núñez. Tigres tiene la ventaja económica y una propuesta que el colombiano ya evalúa como prioritaria para su carrera.

Mientras tanto, River se juega su continuidad en el torneo internacional y Gallardo deberá resolver no sólo cómo cubrir la baja de Driussi, sino también cómo gestionar un vestuario que sabe que uno de sus delanteros está con la cabeza en otra parte.

El ciclo de Borja en River parece haber llegado a su fin. Ahora, las negociaciones con Tigres marcarán el punto final.