Russo no dio vueltas y dejó un mensaje claro en la previa del cruce de Boca con Bayern: "Tenemos que..."

El equipo, en suspenso hasta último momento

Pese a las ausencias confirmadas, Russo no quiso confirmar el once que enfrentará al poderoso conjunto alemán, que viene de golear 10-0 a Auckland City en su debut. “La formación no la tengo ni yo. Vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En estos torneos, tenés que ver cómo se levantan los jugadores”, sostuvo.