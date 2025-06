Julieta Poggio se la jugó y dijo quién debería ganar Gran Hermano 2024

Luego, la actriz y modelo resaltó el casting de esta temporada y el formato. "Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso", aseguró.

Cabe recordar que Poggio, cuando salió de la competencia, tuvo un romance secreto con el ganador de su edición, Marcos Ginocchio. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, había confesado el ciclo Sería increíble, de Olga.

En esa misma entrevista también había admitido algunas de las cosas que llegó a hacer para estar con él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea. Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”.

Embed

Gastón Trezeguet adelantó quién ganará Gran Hermano y sorprendió a todos

Para muchos seguidores saber que esta edición de Gran Hermano atraviesa sus últimas días rumbo a la gran final que coronará a un nuevo o nueva ganadora provoca una mezcla de nostalgia y ansiedad. También están quienes lo viven con pura euforia, como es el caso de Gastón Trezeguet, el exconcursante convertido en analista del reality que le cambió la vida.

En este contexto, en las últimas horas el exparticipante de la histórica primera temporada del programa en 2001 compartió su predicción acerca de cómo se definirá la competencia, incluyendo el orden en que se irían los participantes restantes.

"Quedan cinco adentro de la casa, ¿no? Bueno, para mi, voy a decir de acá hasta el final y después los quiero escuchar a ustedes", dijo Trezeguet en su programa de streaming Se Picó.

"Lo primero que va a pasar es que mañana (por hoy miércoles) se va Selva y quedan cuatro", anticipó. Acto seguido, continuó detallando su visión del final: "La cuarta, lamentablemente y contra todos, contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises".

Fue entonces cuando Gastón reafirmó que esta vez sería el turno de una mujer de alzarse con el premio mayor. "El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mi, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos", cerró.