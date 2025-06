Mundial de Clubes: un futbolista reveló que sueña con jugar en River pero su representante lo quiere en Boca

“Jugué en El Monumental y estoy muy contento de que estén aquí”, comentó el defensor, haciendo alusión a la participación del club argentino en esta edición del Mundial de Clubes. Aquel partido, que quedó en la memoria de los hinchas de River por la obtención del título ante el conjunto brasileño, también dejó una huella en Lodi.

El respeto a Boca, pero el corazón con River

Aunque Lodi dejó claro su favoritismo por River, no esquivó el elogio a la hinchada de Boca, a la que pudo observar de cerca durante el certamen. “Me sorprendió el otro día la gente de Boca que está en todos lados, pero la de River también está”, reconoció, para luego reafirmar su deseo: “Me gustaría jugar en River, no en Boca. River está en mi corazón y me gustaría muchísimo”.

El contexto no es menor. Lodi es uno de los jugadores más experimentados de Al Hilal, equipo que hoy compite al más alto nivel continental con un plantel repleto de figuras. El brasileño tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y, si bien su presente está lejos del continente sudamericano, aún se encuentra en plenitud física y futbolística, lo que abre una ventana a futuro para cumplir su sueño.

Una historia que podría continuar

Las declaraciones de Lodi encendieron rápidamente las especulaciones en las redes sociales, especialmente entre los hinchas de River, que vieron en sus palabras una muestra de deseo genuino. Con 27 años, al lateral aún le restan varios capítulos por escribir en su carrera. Aunque no hay negociaciones en curso, sus dichos podrían ser el primer paso hacia una posible historia con final feliz en Núñez.

Por ahora, el foco de Lodi está puesto en su presente en Al Hilal y en el Mundial de Clubes. Pero mientras sueña en grande con su equipo actual, no oculta que, en el fondo, hay un anhelo latente que lo conecta con la Banda Roja.