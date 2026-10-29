Franco Colapinto reveló por qué el Gran Premio de México es una de sus carreras favoritas: "Siento que es..."

El argentino repasó en detalle cómo incide la altitud en el rendimiento del coche: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”. A pesar de las complicaciones aerodinámicas y de refrigeración, se mostró optimista respecto al potencial del equipo: “Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura. Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1

El cronograma oficial de la máxima categoría sobre el asfalto azteca comenzará el viernes 30 de octubre con las primeras sesiones de prácticas libres. El sábado 31 se disputará la prueba de clasificación para determinar la grilla de salida, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 1 de noviembre, fecha en la que Colapinto buscará afianzar su evolución en Alpine y volver a pelear por ubicaciones de privilegio.