En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Mexico
FÓRMULA 1

Franco Colapinto reveló por qué el Gran Premio de México es una de sus carreras favoritas: "Siento que es..."

Franco Colapinto recibió un regalo especial y palpitó el GP de México, una de sus fechas favoritas.

Franco Colapinto recibió un regalo especial y palpitó el GP de México

Franco Colapinto recibió un regalo especial y palpitó el GP de México, una de sus fechas favoritas. 

El piloto argentino Franco Colapinto vivió un momento especial durante las horas previas al inicio de la actividad oficial del Gran Premio de México de Fórmula 1. En la antesala de la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el corredor de Alpine recibió como obsequio una camiseta que combina los colores de la Argentina con los del país anfitrión.

Leé también Tenso cruce en la F1: la firme respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que se burló de su nacionalidad
Franco Colapinto cruzó al presentador británico Jeremy Clarkson tras sus dichos en Austin. 

Entusiasmado con la propuesta, el joven bonaerense reflejó la calidez con la que fue recibido por el público local. “Todos quieren que me ponga la camiseta, chicos”, bromeó ante la prensa, dejando en claro el valor sentimental que le otorga a esta escala del calendario. Junto con el Gran Premio de Brasil, el trazado mexicano se posiciona entre sus citas predilectas de la temporada al sentirse acompañado por la hinchada latinoamericana.

“Es uno de los fines de semana que más espero: México y Brasil. Tengo ganas de ver a la gente que quiero. Siento que es en familia. Es una felicidad muy grande estar en México”, confesó Colapinto, enfocado en aprovechar el aliento de los fanáticos para buscar un rendimiento positivo al volante de su monoplaza.

Cuáles son las dificultades técnicas del GP de México según Franco Colapinto

Más allá de la demostración de afecto fuera del circuito, el pilarense analizó las variables mecánicas que condicionarán el comportamiento del vehículo dentro de la pista. Ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez plantea una exigencia particular para todas las estructuras de la grilla.

El argentino repasó en detalle cómo incide la altitud en el rendimiento del coche: “El auto se comporta diferente. Genera más carga aerodinámica. Se respira un poco peor; con el mate tenemos un plus. Hay menos refrigeración, hay menos aire para enfriar el auto”. A pesar de las complicaciones aerodinámicas y de refrigeración, se mostró optimista respecto al potencial del equipo: “Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura. Vamos a intentar lo mejor posible y con ganas de volver a sumar”.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1

El cronograma oficial de la máxima categoría sobre el asfalto azteca comenzará el viernes 30 de octubre con las primeras sesiones de prácticas libres. El sábado 31 se disputará la prueba de clasificación para determinar la grilla de salida, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 1 de noviembre, fecha en la que Colapinto buscará afianzar su evolución en Alpine y volver a pelear por ubicaciones de privilegio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Mexico
Notas relacionadas
Franco Colapinto se perderá el inicio del GP de México: los motivos de la inesperada decisión de Alpine
La FIA reveló la impactante cantidad de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras su cruce con Franco Colapinto
Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar