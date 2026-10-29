La FIA reveló la impactante cantidad de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras su cruce con Franco Colapinto

Cómo reaccionaron la FIA, Franco Colapinto y la escudería Alpine ante el acoso virtual

El episodio generó una ola de hostilidad en las plataformas sociales que escaló rápidamente hacia el entorno familiar del piloto francés, obligando a una toma de posición pública por parte de las autoridades y de la propia escudería. “El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento”, remarcó Ben Sulayem mediante un comunicado, alertando además que la categoría corre “el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet”, bandera bajo la cual la FIA combate el acoso digital con la iniciativa United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea).

En medio del revuelo mediático y la escalada de agresiones, el propio Colapinto pidió públicamente que cesen las agresiones y mensajes de odio dirigidos a su compañero, intentando calmar los ánimos entre los fanáticos. Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería Alpine, intervino con firmeza frente al desarrollo de los acontecimientos y advirtió que el piloto galo dejaría de brindar declaraciones a medios de comunicación argentinos si persistía el acoso en las redes sociales.