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La FIA reveló la impactante cantidad de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras su cruce con Franco Colapinto

La FIA reveló que Pierre Gasly recibió una enorme cantidad de amenazas de muerte en redes tras su cruce con Colapinto en España.

La FIA reveló que Pierre Gasly recibió una enorme cantidad de amenazas de muerte en redes tras su cruce con Colapinto en España. 

La FIA reveló que Pierre Gasly recibió una enorme cantidad de amenazas de muerte en redes tras su cruce con Colapinto en España. 

El impacto del acoso en las plataformas digitales volvió a instalarse en el centro de la escena de la Fórmula 1 tras una alarmante revelación institucional. Durante una entrevista concedida al medio The Drive, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, expuso la magnitud de los ataques sufridos por Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto en Alpine, confirmando que el piloto francés recibió 13.000 amenazas de muerte en redes sociales a raíz del incidente ocurrido durante el Gran Premio de España.

Leé también Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin
Franco Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos tras una carrera complicada en Austin. (Foto: Reuters)

El mandatario de la entidad rectora del automovilismo mundial manifestó su profunda preocupación frente al volumen de odio dirigido hacia el corredor de la escudería francesa: “Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos”, sentenció, al tiempo que exigió una respuesta unificada y un compromiso firme por parte de los pilotos, los equipos de la grilla y los medios de comunicación.

Qué pasó entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de España

La controversia en las plataformas virtuales se originó en el tramo de cierre de la competencia disputada en el circuito catalán. En ese pasaje del Gran Premio, el piloto pilarense venía con mayor ritmo de carrera recortando distancia sobre su compañero, quien atravesaba una pérdida paulatina de adherencia por el desgaste de sus neumáticos, mientras Oscar Piastri (McLaren) acechaba desde atrás con la amenaza de superar a ambos monoplazas.

Ante esa situación de carrera, el argentino solicitó a través de la radio de boxes un intercambio de posiciones para no comprometer el resultado del equipo: “Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío”, expresó con evidente frustración. Finalmente, el francés ingresó a los boxes finalizando en la 12° colocación, mientras que el bonaerense logró defender la línea, resistió la embestida de Piastri y cruzó la meta en la séptima posición.

Cómo reaccionaron la FIA, Franco Colapinto y la escudería Alpine ante el acoso virtual

El episodio generó una ola de hostilidad en las plataformas sociales que escaló rápidamente hacia el entorno familiar del piloto francés, obligando a una toma de posición pública por parte de las autoridades y de la propia escudería. “El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento”, remarcó Ben Sulayem mediante un comunicado, alertando además que la categoría corre “el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet”, bandera bajo la cual la FIA combate el acoso digital con la iniciativa United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea).

En medio del revuelo mediático y la escalada de agresiones, el propio Colapinto pidió públicamente que cesen las agresiones y mensajes de odio dirigidos a su compañero, intentando calmar los ánimos entre los fanáticos. Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería Alpine, intervino con firmeza frente al desarrollo de los acontecimientos y advirtió que el piloto galo dejaría de brindar declaraciones a medios de comunicación argentinos si persistía el acoso en las redes sociales.

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