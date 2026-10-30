Pablo Migliore expuso la crisis que generaron los rumores con la China Ansa y fulminó a Nora Colosimo

Luego, Migliore reveló cómo reaccionó su pareja, Natalia, al enterarse de las versiones y contó que incluso hubo una conversación con Wanda para intentar aclarar la situación.

"Cuando pasó esto, Jose (China) me contó que habló con Wanda porque estaba indignada, que Wanda le explicó que la mamá estaba empezando en esto. Estaba con mi señora viéndolo en vivo, me pongo en el lugar de ella y a mí, como pareja, ver que mi mujer está con un compañero de trabajo me hubiese molestado", reconoció.

Además, el exfutbolista sorprendió al revelar que fue la propia Ansa quien le advirtió sobre el escándalo, aunque aseguró que nunca sintió la necesidad de dar explicaciones porque no tenía nada que ocultar. "Me entero por la China. Ella me veía tan campante y me dice: '¿No te jode, boludo?'. Le digo: 'China, me jodería si fuese cierto y tengo cola de paja'. Tener que andar mintiendo, ocultarme, mentir, eso me jodería, pero cuando uno está tranquilo le chupa un huevo", sostuvo.

Pablo admitió que los rumores provocaron malestar en su entorno más cercano, especialmente en su pareja y en las mujeres de su familia, quienes no ocultaron su indignación por lo ocurrido: "A mi señora le debe joder, hinchar los huevos. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa. Ellas conocen a Natalia y dicen: '¿Por qué con ella?' No me defienden a mi, a ella la defienden".

Consultado sobre la inseguridad y la angustia que podrían generarle a su esposa cada vez que él va a grabar el reality, Migliore explicó cómo mantienen el contacto durante las jornadas de trabajo: " Todas las mañanas cuando voy hablo con ella, le pregunto por recetas, por videollamada y estoy con mis compañeros".

Por último, detalló cómo fue la conversación que mantuvo con su compañera cuando estallaró todo: " El primer día lo hablamos. Le pregunté: '¿Qué vas a hacer?'. Y me dice: 'Voy a esperar qué pasa'. Le dije que no quería meterme en esto ni dar explicaciones".

Cuál fue la reacción del marido de la China Ansa

La China Ansa reveló cómo reaccionó su marido, Diego Mendoza, ante los rumores de una supuesta infidelidad con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe), que surgieron a partir de los dichos de Nora Colosimo.

En diálogo con SQP (América TV), la periodista negó que su esposo le hubiera pedido abandonar el reality y destacó el apoyo que recibió de su parte. "Mi marido lo único que piensa es: 'Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?'. Él me recontra banca, entiende todo de los medios, no se le escapa nada, no es ningún boludo", aseguró.

Además, sorprendió al confesar que Mendoza se tomó el escándalo con mayor tranquilidad que ella: "Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo".