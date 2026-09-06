Franco Colapinto, entre lágrimas tras el GP de Italia: "Tenía una gran oportunidad y no la aproveché"

Colapinto incluso logró superar a Max Verstappen y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, poco después sufrió un despiste en la zona de Lesmo que cambió por completo su carrera.

El error le hizo perder 12 posiciones y lo dejó relegado en el 15° lugar. A partir de allí comenzó una importante remontada. A pesar de los daños leves que sufrió su Alpine, el argentino mostró un gran ritmo y fue recuperando posiciones vuelta tras vuelta.

La gran remontada de Colapinto en Monza

Colapinto superó primero a Carlos Sainz y Esteban Ocon y luego protagonizó una de las maniobras más destacadas de la carrera.

En la vuelta 28 consiguió un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto, que le permitió continuar con su remontada.

Ya instalado nuevamente en la zona de puntos, el piloto argentino fue por más. Logró descontar una diferencia de ocho segundos con Yuki Tsunoda y finalmente consiguió superarlo para quedarse con el noveno puesto.

Así, Colapinto terminó dos posiciones por debajo del lugar en el que había largado y sumó dos puntos para Alpine.