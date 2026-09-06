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Franco Colapinto, entre lágrimas tras el GP de Italia: "Tenía una gran oportunidad y no la aproveché"

El piloto argentino terminó noveno en Monza y sumó dos puntos para Alpine después de una gran remontada. Sin embargo, no pudo contener las lágrimas al hablar del despiste que lo hizo perder varias posiciones cuando marchaba en los primeros lugares.

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Franco Colapinto, entre lágrimas tras el GP de Italia: "Tenía una gran oportunidad y no la aproveché"

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y sumó dos puntos para Alpine, pero el resultado dejó un sabor agridulce. Después de una carrera en la que llegó a ocupar el tercer lugar, el piloto argentino se mostró profundamente frustrado por el error que lo relegó en la clasificación.

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En la zona de prensa de Monza, Colapinto no pudo contener las lágrimas al referirse a lo ocurrido durante la carrera.

Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, expresó en diálogo con ESPN.

Colapinto llegó a estar tercero

El piloto argentino había comenzado la carrera desde el séptimo puesto y, después del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc, consiguió avanzar hasta la tercera posición.

Colapinto incluso logró superar a Max Verstappen y se metió de lleno en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, poco después sufrió un despiste en la zona de Lesmo que cambió por completo su carrera.

El error le hizo perder 12 posiciones y lo dejó relegado en el 15° lugar. A partir de allí comenzó una importante remontada. A pesar de los daños leves que sufrió su Alpine, el argentino mostró un gran ritmo y fue recuperando posiciones vuelta tras vuelta.

La gran remontada de Colapinto en Monza

Colapinto superó primero a Carlos Sainz y Esteban Ocon y luego protagonizó una de las maniobras más destacadas de la carrera.

En la vuelta 28 consiguió un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto, que le permitió continuar con su remontada.

Ya instalado nuevamente en la zona de puntos, el piloto argentino fue por más. Logró descontar una diferencia de ocho segundos con Yuki Tsunoda y finalmente consiguió superarlo para quedarse con el noveno puesto.

Así, Colapinto terminó dos posiciones por debajo del lugar en el que había largado y sumó dos puntos para Alpine.

En pocas palabras

  • Remontada y Frustración: Franco Colapinto finalizó noveno en el GP de Italia, sumando puntos para Alpine, pero se mostró afectado por un error que lo hizo perder posiciones.
  • Oportunidad Desaprovechada: El piloto argentino llegó a estar tercero y a pelear con los punteros, pero un despiste en Lesmo lo relegó al puesto 15, desaprovechando una gran chance.
  • Recuperación Destacada: A pesar del error, Colapinto realizó una notable remontada, superando a varios rivales y culminando la carrera en zona de puntos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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