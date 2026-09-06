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Scaloni sorprendió en el GP de Italia: fue a ver a Colapinto y habló de la Selección

El entrenador de la Selección Argentina recorrió el paddock de Monza junto a su familia antes de la carrera. Destacó la actuación del piloto argentino y contó por qué decidió acercarse al circuito.

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Scaloni sorprendió en el GP de Italia: fue a ver a Colapinto y habló de la Selección

Scaloni sorprendió en el GP de Italia: fue a ver a Colapinto y habló de la Selección

Lionel Scaloni aprovechó el descanso antes de retomar sus compromisos con la Selección Argentina y viajó hasta Monza para disfrutar del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El entrenador campeón del mundo recorrió los boxes junto a su familia y siguió de cerca la previa de la carrera.

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Franco Colapinto

El técnico argentino contó que la visita al histórico circuito italiano tuvo mucho que ver con su hijo, fanático de la máxima categoría del automovilismo.

“Vengo más por mi hijo que por mí, porque él es apasionado de la Fórmula 1 y la verdad que a este circuito vale la pena venir. Cuando podemos nos acercamos a ver este mundo que a mí me apasiona desde siempre”, explicó Scaloni durante una entrevista con ESPN.

La presencia del entrenador también estuvo marcada por el buen momento de Franco Colapinto. El piloto argentino tendrá una posición de privilegio en la largada después de haber conseguido una clasificación histórica para Alpine.

El apoyo de Scaloni a Colapinto

Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia, luego de haber alcanzado la Q3 y quedar inicialmente octavo en la clasificación. La penalización a Kimi Antonelli le permitió avanzar un lugar en la grilla.

Scaloni no ocultó su entusiasmo por la actuación del argentino y destacó la posición que consiguió junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien partirá desde la pole.

“Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante, con Franco que larga séptimo y con el compañero primero. La verdad que increíble. Apasionado y ver este Gran Premio hoy, que vaya bien”, expresó.

Además, le dedicó unas palabras de apoyo al piloto de 23 años antes de la largada: “Ojalá que le vaya bien porque lo merece”.

El entrenador también destacó la particularidad del circuito de Monza y aseguró que es uno de los escenarios ideales para que un piloto pueda conseguir un resultado importante.

“Es un circuito que para el piloto de carrera debe ser el más lindo para hacer un buen resultado”, sostuvo Scaloni.

Scaloni también habló de la Selección Argentina

La visita a Monza llegó después de semanas de intensa actividad para Scaloni, quien reconoció que aprovechó estos días para descansar y compartir tiempo con su familia antes de volver a ponerse al frente del seleccionado.

“Tuvimos ese mes y medio estresante y ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA, pero aprovechamos para estar un poco con la familia”, explicó.

Durante su recorrido por el paddock, además, el entrenador visitó el box de Mercedes y quedó sorprendido por el nivel tecnológico de los actuales monoplazas.

“Fuimos a ver los coches de cerca en el box de Mercedes y la verdad que es una cosa increíble. Me pareció algo espectacular lo que ha cambiado esta Fórmula 1 de cuando yo iba, que era más chiquito”, señaló.

En pocas palabras

  • Lionel Scaloni: Sorprendió en el GP de Italia al visitar el paddock de Monza con su familia.
  • Motivo de la visita: Acercarse para ver a Franco Colapinto y por la pasión de su hijo por la Fórmula 1.
  • Apoyo a Colapinto: Destacó la histórica clasificación del piloto argentino y le deseó éxito en la carrera.
Resumen generado por Thinkindot AI
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