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La carta que encontraron para Pequeño J y suma una nueva pista al triple crimen de Florencio Varela

El manuscrito fue secuestrado durante los últimos allanamientos y quedó incorporado al expediente. Lo habría escrito su expareja, una joven de 19 años que fue detenida en el marco de la investigación. Una de las frases del escrito llamó especialmente la atención de los investigadores.

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La carta que encontraron para Pequeño J y suma una nueva pista al triple crimen de Florencio Varela

La carta que encontraron para Pequeño J y suma una nueva pista al triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo elemento que ahora es analizado por la Justicia: durante los últimos allanamientos fue encontrada una carta manuscrita dirigida a Tony Jansen Victoriano Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados del caso.

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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue extraditado desde Perú.  (Foto: gentileza RPP)

El escrito habría sido realizado por Quispe Gallardo, de 19 años, quien fue detenida durante los procedimientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta. La joven es señalada en el expediente por presuntas tareas vinculadas al acopio y distribución de drogas y por haber facilitado su domicilio como lugar de refugio para integrantes de la organización investigada.

La carta quedó incorporada a la causa y los investigadores analizan su contenido para determinar si puede aportar información sobre los vínculos personales, la estructura y el funcionamiento de la organización que se encuentra bajo investigación.

Qué decía la carta para Pequeño J

El manuscrito contiene distintos pasajes relacionados con la relación que la joven habría mantenido con Pequeño J. Allí hace referencia a la convivencia compartida, expresa su deseo de retomar el contacto y habla sobre una posible nueva etapa de su vida.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de los investigadores sostiene: “todos te dieron la espalda sabiendo que le mataste el hambre a todos”.

En otro tramo, la joven manifiesta su intención de comenzar una etapa “a lo legal”.

El contenido de la carta es ahora parte de los elementos que la Justicia busca contextualizar dentro del expediente. Por el momento, los investigadores analizan qué alcance probatorio puede tener el documento y si alguno de sus pasajes permite reconstruir aspectos de la relación entre los involucrados.

Cuatro nuevos detenidos por el triple crimen

El hallazgo de la carta se produjo en el marco de una serie de allanamientos que terminaron con cuatro nuevas detenciones relacionadas con la causa.

Además de Quispe Gallardo, fueron arrestados un hombre de 52 años conocido como “NN Ramiro”, una mujer de 36 años vinculada a otro de los imputados y una mujer de 70 años, a quien la investigación señala como presunta testaferro de la estructura.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para la causa. Entre ellos había una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, 27 municiones, 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, tablets, un equipo de radiocomunicación y documentación.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser peritado y determinar qué información puede aportar a la investigación.

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Cómo sigue la causa por el triple crimen de Florencio Varela

El expediente investiga la privación ilegal de la libertad coactiva y el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Los nuevos detenidos permanecen incomunicados de cara a sus declaraciones indagatorias, mientras la Justicia avanza con el análisis de los elementos secuestrados durante los operativos.

La carta dirigida a Pequeño J se suma así a la evidencia que los investigadores buscan reconstruir para establecer qué rol tuvo cada uno de los involucrados, cómo funcionaba la estructura investigada y cuál fue la participación de los distintos acusados en el caso.

En pocas palabras

  • Carta secuestrada: Hallan manuscrito en allanamientos por el triple crimen de Florencio Varela.
  • Detenida expareja: La autora de la carta, de 19 años, fue arrestada por vínculos con la banda.
  • Contenido revelador: Una frase sobre la presunta ayuda económica de la víctima causó sorpresa en los investigadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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