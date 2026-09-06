Franco Colapinto: Terminó noveno en el GP de Italia y sumó dos puntos para Alpine.

Finalmente, después de una carrera exigente, consiguió cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar, dos posiciones por debajo de su lugar de partida.

De esta manera, Colapinto volvió a sumar para Alpine y se llevó dos puntos en el Gran Premio de Italia.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación y terminó séptimo, después de haber partido desde la pole position.

Antonelli hizo historia en Monza

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien protagonizó una espectacular remontada. El piloto italiano de Mercedes largó desde el 19° puesto y logró avanzar hasta la primera posición para quedarse con el Gran Premio de Italia.

Antonelli se convirtió así en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de Italia en 60 años.

George Russell terminó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio.

Para Colapinto, el resultado representa una nueva cosecha de puntos después de una carrera que comenzó de manera prometedora, tuvo un momento complicado y terminó con una recuperación que le permitió volver a meterse entre los diez primeros.