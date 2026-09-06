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Franco Colapinto terminó noveno en el GP de Italia y sumó dos puntos para Alpine

El piloto argentino tuvo una gran largada y llegó a ubicarse tercero en Monza, pero un despiste lo hizo caer hasta el 15° puesto. Luego protagonizó una importante remontada y cerró la carrera en la novena posición.

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Franco Colapinto terminó noveno en el GP de Italia y sumó dos puntos para Alpine

Franco Colapinto terminó noveno en el GP de Italia y sumó dos puntos para Alpine
Leé también Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió en la clasificación con la pole
Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió con la pole en el GP de Italia

El piloto argentino largó desde el séptimo lugar y tuvo una excelente salida. En los primeros metros consiguió avanzar posiciones y llegó a ubicarse tercero, en una maniobra que despertó la ilusión de conseguir un resultado histórico.

Sin embargo, un despiste complicó su carrera. Colapinto perdió varias posiciones y llegó a caer hasta el 15° lugar, por lo que tuvo que comenzar una remontada para volver a meterse en la zona de puntos.

La remontada de Colapinto

Con el paso de las vueltas, el Alpine mostró un buen ritmo y el argentino comenzó a recuperar posiciones. Colapinto avanzó primero hasta el duodécimo puesto y luego continuó escalando en la clasificación.

Finalmente, después de una carrera exigente, consiguió cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar, dos posiciones por debajo de su lugar de partida.

De esta manera, Colapinto volvió a sumar para Alpine y se llevó dos puntos en el Gran Premio de Italia.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación y terminó séptimo, después de haber partido desde la pole position.

Antonelli hizo historia en Monza

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien protagonizó una espectacular remontada. El piloto italiano de Mercedes largó desde el 19° puesto y logró avanzar hasta la primera posición para quedarse con el Gran Premio de Italia.

Antonelli se convirtió así en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de Italia en 60 años.

George Russell terminó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio.

Para Colapinto, el resultado representa una nueva cosecha de puntos después de una carrera que comenzó de manera prometedora, tuvo un momento complicado y terminó con una recuperación que le permitió volver a meterse entre los diez primeros.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: Terminó noveno en el GP de Italia y sumó dos puntos para Alpine.
  • Carrera en Monza: Tuvo una gran largada, se ubicó tercero pero un despiste lo hizo caer al 15° puesto.
  • Remontada clave: Protagonizó una importante recuperación para finalizar en zona de puntos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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