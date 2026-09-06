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Franco Colapinto larga séptimo en el Gran Premio de Italia: todos los detalles de la carrera

El piloto argentino parte desde la tercera fila con el Alpine después de una gran clasificación. Pierre Gasly, su compañero de equipo, largará desde la pole position en el Gran Premio de Italia.

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Franco Colapinto larga séptimo en el Gran Premio de Italia: todos los detalles de la carrera

Franco Colapinto larga séptimo en el Gran Premio de Italia: todos los detalles de la carrera

Franco Colapinto larga séptimo este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza, después de haber protagonizado una destacada jornada de clasificación. El argentino avanzó hasta la Q3 y había terminado octavo, pero ganó un lugar en la grilla debido a la penalización de Kimi Antonelli.

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El piloto de Alpine partirá desde la tercera fila, con la expectativa de volver a sumar puntos importantes en una carrera que tendrá como protagonista a su propio compañero de equipo.

La gran sorpresa de la clasificación fue Pierre Gasly, quien consiguió la primera pole position de su carrera. El francés marcó un tiempo de 1:21.786 y superó por apenas seis centésimas a George Russell, que largará segundo.

Detrás quedaron Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Max Verstappen partirá sexto, mientras que Colapinto ocupará el séptimo lugar.

Colapinto, ante una gran oportunidad en Monza

El argentino mostró un buen rendimiento desde el comienzo de la clasificación. En la Q1 había conseguido el cuarto mejor tiempo, con un registro de 1:22.662, y logró avanzar hasta la definición.

En la Q3, Colapinto consiguió el octavo tiempo, a 434 milésimas de la pole, pero la penalización aplicada a Antonelli le permitió avanzar un puesto y comenzar la carrera desde el séptimo lugar.

Su posición de partida representa una buena oportunidad para Alpine, que tendrá a sus dos autos entre los primeros lugares de la grilla.

Después de la clasificación, Colapinto destacó el trabajo realizado por Gasly y por todo el equipo.

“Es bastante increíble. No es que esperábamos hacer la pole. Hacer la pole es una sorpresa para todos, pero gran laburo de Pierre y del equipo”, expresó el argentino.

Sobre su propia actuación, reconoció que todavía tenía margen para mejorar: “No encontraba esas mejoras que Pierre tenía. Me caí un poco. Había un poco más, un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, la Q1 me salió un poquito mejor”.

Y agregó: “Tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre que da esos saltos de sesión a sesión. Pero fue un muy buen día para el equipo”.

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