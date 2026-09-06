Franco Colapinto larga séptimo en el Gran Premio de Italia: todos los detalles de la carrera

Colapinto, ante una gran oportunidad en Monza

El argentino mostró un buen rendimiento desde el comienzo de la clasificación. En la Q1 había conseguido el cuarto mejor tiempo, con un registro de 1:22.662, y logró avanzar hasta la definición.

En la Q3, Colapinto consiguió el octavo tiempo, a 434 milésimas de la pole, pero la penalización aplicada a Antonelli le permitió avanzar un puesto y comenzar la carrera desde el séptimo lugar.

Su posición de partida representa una buena oportunidad para Alpine, que tendrá a sus dos autos entre los primeros lugares de la grilla.

Después de la clasificación, Colapinto destacó el trabajo realizado por Gasly y por todo el equipo.

“Es bastante increíble. No es que esperábamos hacer la pole. Hacer la pole es una sorpresa para todos, pero gran laburo de Pierre y del equipo”, expresó el argentino.

Sobre su propia actuación, reconoció que todavía tenía margen para mejorar: “No encontraba esas mejoras que Pierre tenía. Me caí un poco. Había un poco más, un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, la Q1 me salió un poquito mejor”.

Y agregó: “Tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre que da esos saltos de sesión a sesión. Pero fue un muy buen día para el equipo”.