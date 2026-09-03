Furor en Netflix: es la mejor miniserie, tiene 6 episodios y está basada en hechos reales

¿De qué trata Vinagre de manzana en Netflix?

La figura central detrás de Vinagre de manzana es Belle Gibson. La joven australiana logró construir una enorme comunidad de seguidores al presentar públicamente una historia de lucha contra una enfermedad grave.

Su discurso conectó rápidamente con una audiencia interesada en la alimentación saludable, el bienestar y las terapias alternativas.

La joven afirmó haber superado un cáncer cerebral gracias a un estilo de vida determinado, una alimentación específica y diferentes prácticas vinculadas al bienestar. Su relato no quedó limitado a las redes sociales.

La figura de Belle Gibson creció al mismo ritmo que aumentaba el interés por las historias personales de transformación. Su imagen pública transmitía cercanía y autenticidad. Para sus seguidores, representaba un ejemplo de superación.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer dudas. Aquella historia que parecía inspiradora terminó revelando una realidad completamente diferente.

Según la descripción oficial de Netflix: "Dos jóvenes mujeres promueven los remedios de bienestar para curar enfermedades mortales, pero al engañar al mundo —lo supieran o no—, sus vidas empiezan a desmoronarse".

¿Cuántos capítulos tiene Vinagre de manzana en Netflix?

Uno de los principales atractivos de Vinagre de manzana es que su historia está inspirada en hechos reales. La serie cuenta con seis capítulos y desarrolla el ascenso y la caída de una figura que logró convertirse en un fenómeno de internet.

La ficción australiana reconstruye un período en el que las redes sociales todavía estaban definiendo sus reglas. Belle Gibson representó una de las caras más extremas de ese fenómeno.

Su historia pasó de ser un relato de inspiración a convertirse en un caso que generó enormes cuestionamientos. Vinagre de manzana recupera precisamente esa transformación.

El elenco principal de Vinagre de manzana

Kaitlyn Dever

Alycia Debnam-Carey

Aisha Dee

Tilda Cobham-Hervey

Ashley Zukerman

Mark Coles Smith

Susie Porter

Matt Nable

Phoenix Raei

Chai Hansen

¿Por qué la serie volvió a despertar interés en Netflix?

Las historias basadas en hechos reales continúan siendo una de las grandes apuestas de las plataformas de streaming. El público suele sentirse atraído por relatos que parecen imposibles, pero que realmente ocurrieron.

Vinagre de manzana tiene justamente ese componente. La premisa parece propia de una ficción. Sin embargo, está inspirada en una historia real. Ese contraste genera una de las principales razones para entrar a verla.

La producción también conecta con un tema que sigue completamente vigente. La influencia de las redes sociales continúa creciendo. Las figuras digitales tienen comunidades cada vez más grandes.

Por eso, aunque la historia se remonte al nacimiento del fenómeno influencer, muchas de sus preguntas siguen presentes. La diferencia es que ahora el alcance de las redes sociales es todavía mayor.

Tráiler oficial de Vinagre de manzana en Netflix