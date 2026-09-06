La romántica salida de Mariela Prieto y el Turco García que confirmó la reconciliación: "Vos y yo"

Mariela Prieto y el Turco García pasaron por algunos idas y vueltas y cortocircuitos en público que quedaron en evidencia durante el paso de la esposa del futbolista por Gran Hermano Generación Dorada.
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Mariela Prieto y el Turco García se mostraron juntos en público luego de algunos cortocircuitos tras el paso de ella por la casa de Gran Hermano.
Mariela Prieto y el Turco García pasaron por algunos idas y vueltas y cortocircuitos en público que quedaron en evidencia durante el paso de la esposa del futbolista por Gran Hermano Generación Dorada.
El Turco se molestó por algunos comportamientos de ella dentro de la convivencia y aquella complicidad con Emanuel Di Goia dentro de la casa.
En la noche de bodas planteada en el reality, Mariela esperó vestida para la ocasión por la presencia del Turco, quien nunca ingresó a la casa, causando una enorme desilusión en ella.
En ese entonces, el exfutbolista explicó que se encontraba volviendo a Buenos Aires ese día aunque también aseguró que no le interesaba tanto participar de ese momento televisivo.
Lo cierto es que a días de la salida de Mariela Prieto de la famosa casa, los dos se mostraron sonrientes y románticos disfrutando de una cena juntos el sábado por la noche.
Los dos brindaron por la reconciliación y se mostraron súper enamorados tras pasar por unos días marcados por la distancia. "Vos y yo siempre", posteó Mariela desde su cuenta en Instagram acompañado del emoji de un corazón.
El ex futbolista por su parte reposteó la imagen tomando un trago con su pareja y disfrutando de un momento a puro amor dejando atrás aquellas diferencias que surgieron hace semanas pero que ya quedaron en el olvido.
Mariela Prieto decidió hablar en A la Barbarossa (Telefe) sobre el momento que atravesó con el Turco García a raíz de su participación en la competencia.
En ese contexto, explicó por qué su exposición en televisión habría generado incomodidad en su marido y contó cómo fue el reencuentro entre ambos.
“Claudio me estaba esperando en el hotel. En realidad, llevó siempre a mis amigas”, contó en el programa de Georgina Barbarossa, desmintiendo así el relato de una ruptura y ubicando al exfutbolista como una presencia constante durante todo su paso por Gran Hermano.
"Fue la persona que me incentivó a ir a programas, quería que esté. Hace 30 años que estoy con él, imaginate que la carrera de él, de mi hijo", relató.
Prieto después profundizó en esa idea de acompañamiento hacia atrás: "Era responsabilidad mía ponerme a un costado de ellos y acompañarlos. Él fue un motivador de que me desarrolle en lo que me gusta", sostuvo.
"Estuve 30 años cuidando a los nenes, llevando el botinero, nunca me vio así. Él es celoso", reconoció la ex GH, resumiendo así el trasfondo de la polémica y describiendo a su compañero de vida.