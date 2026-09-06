La romántica salida de Mariela Prieto y el Turco García que confirmó la reconciliación: "Vos y yo"

Lo cierto es que a días de la salida de Mariela Prieto de la famosa casa, los dos se mostraron sonrientes y románticos disfrutando de una cena juntos el sábado por la noche.

Los dos brindaron por la reconciliación y se mostraron súper enamorados tras pasar por unos días marcados por la distancia. "Vos y yo siempre", posteó Mariela desde su cuenta en Instagram acompañado del emoji de un corazón.

El ex futbolista por su parte reposteó la imagen tomando un trago con su pareja y disfrutando de un momento a puro amor dejando atrás aquellas diferencias que surgieron hace semanas pero que ya quedaron en el olvido.

Mariela Prieto aclaró qué fue lo que ocurrió con el Turco García tras su salida del reality

Mariela Prieto decidió hablar en A la Barbarossa (Telefe) sobre el momento que atravesó con el Turco García a raíz de su participación en la competencia.

En ese contexto, explicó por qué su exposición en televisión habría generado incomodidad en su marido y contó cómo fue el reencuentro entre ambos.

“Claudio me estaba esperando en el hotel. En realidad, llevó siempre a mis amigas”, contó en el programa de Georgina Barbarossa, desmintiendo así el relato de una ruptura y ubicando al exfutbolista como una presencia constante durante todo su paso por Gran Hermano.

"Fue la persona que me incentivó a ir a programas, quería que esté. Hace 30 años que estoy con él, imaginate que la carrera de él, de mi hijo", relató.

Prieto después profundizó en esa idea de acompañamiento hacia atrás: "Era responsabilidad mía ponerme a un costado de ellos y acompañarlos. Él fue un motivador de que me desarrolle en lo que me gusta", sostuvo.

"Estuve 30 años cuidando a los nenes, llevando el botinero, nunca me vio así. Él es celoso", reconoció la ex GH, resumiendo así el trasfondo de la polémica y describiendo a su compañero de vida.