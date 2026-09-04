Qué ver en Netflix: la serie turca que es ideal para maratonear en el fin de semana

Su situación, sin embargo, estará marcada por desafíos desde el primer momento. Después de recuperar la libertad, Matilda empezó a trabajar en uno de los clubes nocturnos más importantes y conflictivos de la ciudad. Ese ambiente, dominado por tensiones y problemas, se convertirá en el escenario principal de una historia que irá mucho más allá de la vida nocturna.

Matilda deberá adaptarse a las exigencias de su nuevo trabajo mientras enfrenta cuestiones mucho más profundas relacionadas con su vida personal. La protagonista tiene una hija, Rasel, y ese encuentro abrirá una nueva etapa cargada de emociones.

Según el resumen oficial de Netflix: "En la cosmopolita Estambul de los años 50, una mujer con un turbulento pasado trabaja en un club nocturno para reconectarse con la hija que no pudo criar y ayudarla".

¿Por qué esta serie turca puede atraparte en Netflix?

Las producciones turcas han ganado popularidad internacional gracias a sus historias cargadas de emociones y personajes complejos. Club Estambul reúne varios de los elementos que suelen atraer a los seguidores de este tipo de ficciones.

La serie cuenta con un drama familiar en el centro de su historia. También presenta una protagonista que intenta empezar de nuevo después de atravesar una experiencia difícil.

A eso se suma una relación entre madre e hija marcada por la distancia y por el deseo de recuperar el tiempo perdido. El club nocturno aporta otro componente importante. El lugar funciona como escenario de conflictos, encuentros y transformaciones.

La producción también se apoya en una ambientación de época que refuerza su identidad visual. Estambul durante los años 50 se convierte en el marco perfecto para una historia donde el pasado tiene un peso constante.

Para quienes buscan en Netflix un drama de época con conflictos familiares, una protagonista marcada por su pasado y una ambientación distinta, Club Estambul presenta todos esos ingredientes en una misma historia.

Tráiler oficial de Club Estambul en Netflix