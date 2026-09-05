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Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre Malvinas: "No fue la bandera del Mundial ni Trump"

El canciller destacó el trabajo realizado de manera conjunta con el Ministerio de Defensa y aseguró que existe un plan integrado para el Atlántico Sur.

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Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre Malvinas. (Foto: archivo)

Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre Malvinas. (Foto: archivo)

El canciller Pablo Quirno rechazó que las recientes medidas del Gobierno de Javier Milei por las Islas Malvinas hayan surgido a partir de la bandera exhibida durante el Mundial 2026 o de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según aseguró, la estrategia oficial comenzó a diseñarse varios meses atrás.

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 Axel Kicillof cuestionó el discurso que Javier Milei pronunció en cadena nacional sobre Malvinas. (Foto: @Kicillofok)

A través de una publicación en sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto defendió el trabajo realizado de manera conjunta con el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y aseguró que existe una estrategia integrada para Malvinas y el Atlántico Sur.

Quirno salió así al cruce de las versiones que relacionaron las últimas decisiones adoptadas por la Casa Rosada con episodios recientes vinculados al reclamo de soberanía argentino. “Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur…”, escribió el canciller.

En su publicación, Quirno citó un mensaje de Presti referido a una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, con el objetivo de remarcar que la planificación comenzó meses antes de los acontecimientos que ahora quedaron en el centro de la discusión.

La advertencia de Pablo Quirno a 180 empresas por Malvinas

Las declaraciones del canciller se produjeron después de la cadena nacional de Javier Milei, en la que el Presidente anunció nuevas medidas contra las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. En ese contexto, Quirno lanzó una fuerte advertencia a unas 180 empresas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

El Gobierno pretende que esas compañías deban optar entre continuar con sus operaciones relacionadas con Malvinas y exponerse a sanciones por parte del Estado argentino, o abandonar su participación en esos proyectos.

Durante su exposición en la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el canciller explicó que la estrategia no apunta únicamente a las petroleras que desarrollen actividades en las islas, sino también a las empresas que les proporcionen diferentes tipos de servicios. El objetivo, según detalló, es ampliar el alcance de las sanciones a toda la estructura que permite desarrollar los proyectos hidrocarburíferos.

El canciller Pablo Quirno junto al ministro de Defensa, Carlos Presti (Foto: X/@TGCarlosPresti)

El canciller Pablo Quirno junto al ministro de Defensa, Carlos Presti (Foto: X/@TGCarlosPresti)

Qué empresas podrían ser sancionadas por operar en Malvinas

Quirno sostuvo que el nuevo decreto reglamentario busca, además, acelerar los procedimientos para aplicar sanciones contra las compañías involucradas. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, explicó.

De esta manera, el alcance de las medidas podría comprender no solo a las empresas dedicadas directamente a la exploración y explotación de petróleo, sino también a proveedores petroleros, entidades financieras, aseguradoras y otras empresas que brinden asistencia para desarrollar esos proyectos.

La postura expresada por Quirno busca reforzar la posición de la Casa Rosada de que las últimas decisiones sobre Malvinas forman parte de una estrategia elaborada durante meses y no constituyen una reacción a las declaraciones de Trump ni a lo ocurrido durante el Mundial.

El Gobierno busca ahora avanzar con la aplicación de las nuevas herramientas para presionar a las compañías extranjeras involucradas en la explotación de hidrocarburos en Malvinas y el Atlántico Sur, en el marco del reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

En pocas palabras

  • Estrategia de Malvinas: El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia oficial del Gobierno sobre las Islas Malvinas, asegurando que se diseñó meses antes y no fue impulsada por el Mundial 2026 ni declaraciones de Donald Trump.
  • Acciones contra empresas: El Gobierno anunció medidas y advirtió a unas 180 empresas que participan en actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina, quienes deberán optar entre continuar o exponerse a sanciones.
  • Alcance de sanciones: La reglamentación busca acelerar los procedimientos para sancionar no solo a las petroleras, sino también a proveedores de servicios, entidades financieras y aseguradoras vinculadas a proyectos en el archipiélago.
Resumen generado por Thinkindot AI
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