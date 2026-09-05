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Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió en la clasificación con la pole

El argentino tuvo una destacada clasificación y en la carrera de este domingo partirá desde la tercera fila. Su compañero de Alpine dio la sorpresa al quedarse con la pole position.

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Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió con la pole en el GP de Italia

Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió con la pole en el GP de Italia

Franco Colapinto tuvo una notable clasificación este sábado en el Gran Premio de Italia y largará séptimo en Monza. El argentino avanzó con solidez hasta la Q3, registró el octavo mejor tiempo de la sesión y, debido a la penalización de Kimi Antonelli (Mercedes) por un cambio de motor, subirá un puesto en la grilla para la carrera del domingo.

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El piloto de Alpine ya había mostrado un buen ritmo desde la Q1, donde terminó en la cuarta posición con un tiempo de 1:22.662. En esa instancia, su compañero de equipo, Pierre Gasly, había marcado el mejor registro por delante de Max Verstappen.

En la definición, Gasly dio la sorpresa y se quedó con la pole position con un tiempo de 1:21.786, la primera de su carrera. El francés superó por apenas seis centésimas a George Russell (Mercedes).

Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) terminó sexto, mientras que Kimi Antonelli fue séptimo y Colapinto octavo, a 434 milésimas de la pole. Lando Norris (McLaren) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) completaron los diez primeros.

Colapinto: "Fue un muy buen día para Alpine”

Tras la clasificación, Colapinto destacó el trabajo de su compañero y del equipo: “Es bastante increíble. No es que esperábamos hacer la pole. Hacer la pole es una sorpresa para todos, pero gran laburo de Pierre y del equipo”, señaló.

El argentino también analizó su desempeño durante la clasificación: “No encontraba esas mejoras que Pierre tenía. Me caí un poco. Había un poco más, un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, la Q1 me salió un poquito mejor”, agregó.

"Tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre que da esos saltos de sesión a sesión. Pero fue un muy buen día para el equipo”, concluyó.

Con la clasificación terminada, el pilarense partirá desde la tercera fila en la carrera del domingo, que se disputará a las 10 de Argentina.

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