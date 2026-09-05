Franco Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly sorprendió en la clasificación con la pole

Colapinto: "Fue un muy buen día para Alpine”

Tras la clasificación, Colapinto destacó el trabajo de su compañero y del equipo: “Es bastante increíble. No es que esperábamos hacer la pole. Hacer la pole es una sorpresa para todos, pero gran laburo de Pierre y del equipo”, señaló.

El argentino también analizó su desempeño durante la clasificación: “No encontraba esas mejoras que Pierre tenía. Me caí un poco. Había un poco más, un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, la Q1 me salió un poquito mejor”, agregó.

"Tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre que da esos saltos de sesión a sesión. Pero fue un muy buen día para el equipo”, concluyó.

Con la clasificación terminada, el pilarense partirá desde la tercera fila en la carrera del domingo, que se disputará a las 10 de Argentina.