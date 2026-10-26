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Tenso cruce en la F1: la firme respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que se burló de su nacionalidad

Franco Colapinto cruzó al presentador británico Jeremy Clarkson tras sus dichos en Austin. La respuesta del argentino.

Franco Colapinto cruzó al presentador británico Jeremy Clarkson tras sus dichos en Austin. 

Franco Colapinto cruzó al presentador británico Jeremy Clarkson tras sus dichos en Austin. 

Franco Colapinto respondió con madurez y firmeza tras la polémica desatada en el marco del Gran Premio de Estados Unidos. Luego de las controversiales declaraciones del reconocido presentador británico Jeremy Clarkson —quien asistió al Circuito de las Américas como invitado de la escudería Alpine—, el piloto argentino de 23 años rompió el silencio ante los medios internacionales para ponerle límites a la situación y bajar la tensión del ambiente.

Leé también Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos, pero recibió una dura penalización
Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

El episodio comenzó durante la transmisión de la cadena Sky Sports, donde el famoso conductor inglés lanzó una repudiable frase al afirmar que el corredor albiceleste tenía una sanción “por ser argentino” y agregar que él mismo le impondría un castigo por ese único motivo. Una vez finalizada la competencia en Austin, el piloto oriundo de Pilar dio la cara ante la prensa y desvinculó de manera directa a su equipo del exabrupto.

“Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo. Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, aclaró Colapinto en diálogo con MotorSport Latinoamérica.

Qué dijo Franco Colapinto sobre los discursos discriminatorios en la Fórmula 1

Más allá de desligar a la estructura de Enstone del accionar del invitado, el deportista de 23 años prefirió centrar su mensaje en la necesidad de erradicar los discursos discriminatorios y las conductas hostiles dentro del ambiente del deporte motor.

“Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor”, profundizó sobre la actitud de Clarkson y la convivencia en el paddock.

Cómo reaccionaron la escudería Alpine y el entorno de Colapinto ante los dichos de Clarkson

El impacto generado por las expresiones del presentador británico alcanzó tal magnitud que la propia escudería Alpine debió publicar un comunicado oficial para marcar distancia del episodio. En el escrito, la marca francesa remarcó que las opiniones vertidas no representan los valores de respeto y amabilidad que promueve la institución, cerrando filas en apoyo a su corredor con una premisa contundente: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

El cruce sumó además la fuerte reacción de Jamie Campbell-Walter, representante del piloto albiceleste, quien cruzó duramente al periodista inglés a través de sus redes sociales para defender al deportista. De esta manera, mientras busca dejar atrás un fin de semana complejo desde el plano estrictamente deportivo en el trazado norteamericano, Franco Colapinto volvió a exhibir temple para afrontar las tensiones fuera de la pista y sostener una postura clara en la máxima categoría del automovilismo.

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