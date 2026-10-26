Tenso cruce en la F1: la firme respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que se burló de su nacionalidad

“Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor”, profundizó sobre la actitud de Clarkson y la convivencia en el paddock.

Cómo reaccionaron la escudería Alpine y el entorno de Colapinto ante los dichos de Clarkson

El impacto generado por las expresiones del presentador británico alcanzó tal magnitud que la propia escudería Alpine debió publicar un comunicado oficial para marcar distancia del episodio. En el escrito, la marca francesa remarcó que las opiniones vertidas no representan los valores de respeto y amabilidad que promueve la institución, cerrando filas en apoyo a su corredor con una premisa contundente: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

El cruce sumó además la fuerte reacción de Jamie Campbell-Walter, representante del piloto albiceleste, quien cruzó duramente al periodista inglés a través de sus redes sociales para defender al deportista. De esta manera, mientras busca dejar atrás un fin de semana complejo desde el plano estrictamente deportivo en el trazado norteamericano, Franco Colapinto volvió a exhibir temple para afrontar las tensiones fuera de la pista y sostener una postura clara en la máxima categoría del automovilismo.