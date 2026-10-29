Nicole Neumann sufrió un insólito accidente en un baño y reveló el dramático desenlace: "Todo ensangrentado"

“Se me trabó el dedo, no entienden la desesperación que me agarró. No había nadie en el baño, me empezó a agarrar mucho calor”, recordó sobre los primeros instantes, cuando la preocupación comenzó a ganarle a la sorpresa.

Cómo intentó salir de la situación y por qué terminó lastimada

A medida que pasaban los minutos, la modelo se encontró ante un dilema: necesitaba liberarse, pero también quería evitar que alguien entrara y la descubriera en una escena tan insólita. La vergüenza de tener que explicar lo sucedido se convirtió en una preocupación adicional, mientras el dedo seguía atrapado.

En lugar de pedir ayuda a los gritos, Nicole decidió resolver el inconveniente por sus propios medios. Sin embargo, la desesperación terminó llevándola a tomar una decisión que tuvo consecuencias dolorosas: “No quería empezar a los gritos para evitar el papelón por lo que decidí tirar con mucha fuerza y un dolor que me cortó todo el dedo, terminé llena de sangre".

El intento por salir del apuro terminó de la peor manera: logró liberarse, pero se lastimó considerablemente. Lo que había empezado como un problema inesperado con sus uñas terminó convirtiéndose en un episodio traumático, marcado por el dolor y la sangre.

Con el paso del tiempo, la experiencia quedó entre esas historias difíciles de olvidar, en las que la incomodidad del momento puede llevar a tomar decisiones apresuradas. En el caso de Neumann, el deseo de evitar una situación embarazosa pesó más que la posibilidad de pedir ayuda. “Yo no iba a permitir que nadie me vea enganchada a la tapa del inodoro, pero terminé con todo el dedo ensangrentado”, dijo al recordar el desenlace.