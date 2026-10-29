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¡QUÉ DOLOR!

Nicole Neumann sufrió un insólito accidente en un baño y reveló el dramático desenlace: "Todo ensangrentado"

Nicole Neumann recordó el desesperante episodio que vivió en un club deportivo y contó cómo un intento de liberarse terminó de la peor manera.

29 oct 2026, 17:25
nicole neumann
nicole neumann

Lo que parecía una visita rutinaria al baño terminó convirtiéndose en una experiencia tan inesperada como dolorosa para Nicole Neumann. La modelo recordó una insólita situación que vivió tiempo atrás en un club deportivo, cuando un problema con sus uñas largas la dejó atrapada en una incómoda escena que, lejos de resolverse rápidamente, terminó con una lesión y mucha desesperación.

La anécdota salió a la luz en su programa de streaming, Solo con Niki, donde reconstruyó los detalles de aquel episodio que todavía recuerda por lo angustiante que resultó. Todo comenzó cuando quiso tirar la cadena del inodoro y se encontró con una dificultad que jamás habría imaginado.

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“Yo estaba en un club y cuando fui al baño, como tenía las uñas muy largas y no podía tirar la cadena, metí el dedo y cuando lo quise sacar, no me salía”, explicó al contar cómo se originó el problema.

Al intentar retirar el dedo, Nicole descubrió que había quedado trabado y que no podía liberarlo. Para colmo, estaba sola en el baño y no tenía a quién recurrir en busca de ayuda.

“Se me trabó el dedo, no entienden la desesperación que me agarró. No había nadie en el baño, me empezó a agarrar mucho calor”, recordó sobre los primeros instantes, cuando la preocupación comenzó a ganarle a la sorpresa.

Cómo intentó salir de la situación y por qué terminó lastimada

A medida que pasaban los minutos, la modelo se encontró ante un dilema: necesitaba liberarse, pero también quería evitar que alguien entrara y la descubriera en una escena tan insólita. La vergüenza de tener que explicar lo sucedido se convirtió en una preocupación adicional, mientras el dedo seguía atrapado.

En lugar de pedir ayuda a los gritos, Nicole decidió resolver el inconveniente por sus propios medios. Sin embargo, la desesperación terminó llevándola a tomar una decisión que tuvo consecuencias dolorosas: “No quería empezar a los gritos para evitar el papelón por lo que decidí tirar con mucha fuerza y un dolor que me cortó todo el dedo, terminé llena de sangre".

El intento por salir del apuro terminó de la peor manera: logró liberarse, pero se lastimó considerablemente. Lo que había empezado como un problema inesperado con sus uñas terminó convirtiéndose en un episodio traumático, marcado por el dolor y la sangre.

Con el paso del tiempo, la experiencia quedó entre esas historias difíciles de olvidar, en las que la incomodidad del momento puede llevar a tomar decisiones apresuradas. En el caso de Neumann, el deseo de evitar una situación embarazosa pesó más que la posibilidad de pedir ayuda. “Yo no iba a permitir que nadie me vea enganchada a la tapa del inodoro, pero terminé con todo el dedo ensangrentado”, dijo al recordar el desenlace.

     

 

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