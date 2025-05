Franco Colapinto se mide en el difícil GP de Mónaco: a qué hora son las prácticas de la Fórmula 1

La actividad oficial comenzó este viernes con las sesiones de prácticas libres 1. A los minutos de comenzar, Charles Leclerc de Ferrari impactó desde atrás contra Lance Stroll de Aston Martin. Se sacó la bandera roja hasta que sacaron los restos del alerón delantero del piloto de Ferrari.

A pesar del inconveniente, Leclerc terminó primero. Segundo, quedó Max Verstappen y tercero Lando Norris.

Embed

En otro momento de la FP1, Lewis Hamilton "voló" y tuvo sus cuatro ruedas en el aire.

Embed

El GP de Mónaco seguirá con la práctica libre 2 este viernes, continuará el sábado con la FP3 y la clasificación, y culminará el domingo a las 10 (hora de Argentina) con la esperada carrera. La transmisión en vivo estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.

Los horarios del GP de Mónaco con Franco Colapinto

Viernes 23 de Mayo

Práctica 1: 08:30 horas

Práctica 2: 12:00 horas

Sábado 24 de Mayo

Práctica 3: 07:30 horas

Qualy: 11:00 horas

Domingo 25 de Mayo

Carrera: 10:00 horas

Colapinto contó qué le dijo Max Verstappen al ver la invasión de argentinos

Embed

El último GP de la Fórmula 1, el GP de Imola en Italia, tuvo la invasión de fanáticos argentinos que alentaron la actuación de Franco Colapinto, quien cerró en la 16° en al carrera con la escudería Alpine.

A propósito de esto, en una entrevista con Fox Sports, Colapinto confesó los mensajes que le llegaban por parte de dos reconocidos pilotos: “Una locura, todos me decían. Max (Verstappen), Charles (Leclerc), me decían: ‘ Boludo, ¿qué pasa acá? No parece el Gran Premio de Italia, parece el de Argentina’. Una locura ”.