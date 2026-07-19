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Franco Colapinto tiene una nueva oportunidad en Bélgica: larga 11° y quiere meterse en el top 10

El piloto argentino de Alpine ganó dos posiciones en la grilla tras las sanciones aplicadas a varios rivales y buscará aprovechar la oportunidad para terminar entre los diez mejores en el circuito de Spa-Francorchamps.

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Franco Colapinto tiene una nueva oportunidad en Bélgica: larga 11° y quiere meterse en el top 10. (Foto: Reuters)
Franco Colapinto tiene una nueva oportunidad en Bélgica: larga 11° y quiere meterse en el top 10. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto afronta este domingo una nueva prueba en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino larga desde la undécima posición en el Gran Premio de Bélgica, que se disputa en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, con el objetivo de completar una buena actuación y pelear por ingresar al top 10.

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Aunque había terminado 13° en la clasificación, el representante de Alpine avanzó dos lugares en la grilla debido a las sanciones aplicadas a varios competidores, por lo que partirá muy cerca de la zona de puntos.

Durante la sesión clasificatoria, Colapinto superó la Q1 con un registro de 1:47.086, mientras que en la Q2 marcó 1:43.692, un tiempo que no le alcanzó para acceder a la definición entre los diez mejores.

Pese a la mejora en la posición de largada, el argentino se mostró autocrítico con el rendimiento de su monoplaza y aseguró que el equipo todavía no encuentra la puesta a punto ideal.

"No mejoramos nada, empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios. Es un auto difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Es muy difícil corregirlo, eso genera mucha inconsistencia y es un auto impredecible de manejar", afirmó.

Además, agregó que el Alpine perdió rendimiento respecto de las prácticas del viernes. "Ayer estábamos mejor. Todos mejoraron y nosotros empeoramos. En la recta vamos bastante lentos. Hay que entender la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance. Ojalá podamos sumar", expresó.

Así quedó la grilla de largada del GP de Bélgica

Las sanciones aplicadas a varios pilotos modificaron el orden de partida para la carrera en Spa-Francorchamps. De esta manera, Franco Colapinto avanzó hasta el 11° lugar y tendrá una buena oportunidad para intentar sumar puntos.

  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • George Russell (Mercedes)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Nico Hülkenberg (Audi)
  • Lando Norris (McLaren)*
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Sergio Pérez (Cadillac)
  • Lance Stroll (Aston Martin)*
  • Isack Hadjar (Red Bull)*
  • Fernando Alonso (Aston Martin)*

* Penalizados.

En pocas palabras

  • Franco Colapinto largará: Undécimo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
  • Rendimiento del Alpine: El piloto argentino reconoció problemas de puesta a punto y pérdida de performance.
  • Objetivo en Spa: Buscar sumar puntos a pesar de las dificultades y la posición en la grilla.
Resumen generado por Thinkindot AI
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