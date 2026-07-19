Franco Colapinto tiene una nueva oportunidad en Bélgica: larga 11° y quiere meterse en el top 10

"No mejoramos nada, empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios. Es un auto difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Es muy difícil corregirlo, eso genera mucha inconsistencia y es un auto impredecible de manejar", afirmó.

Además, agregó que el Alpine perdió rendimiento respecto de las prácticas del viernes. "Ayer estábamos mejor. Todos mejoraron y nosotros empeoramos. En la recta vamos bastante lentos. Hay que entender la razón de esos momentos en los que el auto pierde performance. Ojalá podamos sumar", expresó.

Así quedó la grilla de largada del GP de Bélgica

Las sanciones aplicadas a varios pilotos modificaron el orden de partida para la carrera en Spa-Francorchamps. De esta manera, Franco Colapinto avanzó hasta el 11° lugar y tendrá una buena oportunidad para intentar sumar puntos.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Nico Hülkenberg (Audi)

Lando Norris (McLaren)*

Carlos Sainz (Williams)

Oliver Bearman (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Sergio Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)*

Isack Hadjar (Red Bull)*

Fernando Alonso (Aston Martin)*

* Penalizados.