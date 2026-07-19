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Franco Colapinto sumó en Spa-Francorchamps y dejó un divertido mensaje palpitando la final del Mundial

El piloto argentino de Alpine finalizó en la décima posición en Spa-Francorchamps, destacó su gran inicio de carrera y palpitó el duelo entre Argentina y España.

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Franco Colapinto sumó en Spa-Francorchamps y dejó un divertido mensaje palpitando la final del Mundial

La máxima categoría del automovilismo mundial completó una nueva jornada oficial de competencia en uno de los circuitos más exigentes del calendario, dejando un balance sumamente favorable para el deporte nacional. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, dejó en claro su conformidad tras haber finalizado 10° en el GP de Bélgica y luego de una espectacular largada. El joven corredor sumó una nueva experiencia de valor en la elite y demostró su felicidad por volver a cosechar unidades para su escudería tras ver la bandera a cuadros en el mítico trazado europeo.

Leé también Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1
Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1

Foto: Reuters

El inicio de la prueba fue uno de los puntos más altos en el rendimiento del conductor oriundo de Pilar, quien supo aprovechar los espacios para escalar posiciones de manera inmediata. El pilarense ganó tres posiciones en el inicio de la carrera en Spa y destacó que "se está volviendo una costumbre" sus buenos inicios en los primeros metros de competencia. Su lucidez en el arranque le permitió afirmarse en el clasificador y edificar una estrategia sólida para mantenerse en el lote de los protagonistas a lo largo de las vueltas.

Las alternativas tácticas de la competencia obligaron al piloto a batallar con los rendimientos de sus compuestos y con las incidencias de la pista. "Contento, fue una buena carrera. Feliz por el resultado, por haber sumado un punto. Tuve mala suerte con la parada bajo virtual safety car. Con las gomas medias me estaba costando un poco. Cuando puse las gomas duras iba bien", afirmó en ESPN al realizar su habitual balance técnico frente a los micrófonos televisivos tras bajarse del monoplaza.

Cómo analizó Franco Colapinto las maniobras en el GP de Bélgica

El piloto de Alpine describió las complicaciones para defender el puesto en las rectas y valoró un gran adelantamiento que protagonizó en la pista.

La paridad del parque automotor expuso pasajes de mucha paridad y exigencia conductiva para el piloto de nuestro país. "Después, era complicado. Con las rectas largas, se acercaban mucho los demás. Con Hulkenberg linda maniobra también... Buen fin de semana. Sumar puntos con el auto, que está costando, es positivo", añadió Colapinto al valorar el esfuerzo colectivo del equipo técnico para exprimir el rendimiento de la unidad en un circuito con características tan veloces.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la final del Mundial entre Argentina y España

El corredor de la Fórmula 1 asoció su buen rendimiento matutino en Europa con la expectativa por el choque decisivo que disputará la Selección argentina.

Más allá de su focalización profesional en la pista, el piloto no ocultó su perfil futbolero de cara al desenlace de la jornada dominical en los Estados Unidos. Por último, Franco Colapinto expresó su ansiedad por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Utilizando el logro obtenido en su carrera como un presagio favorable, el pilarense comentó de manera risueña: "Si empezó así el domingo... Buen comienzo. Vamos a la noche. Te dije, lo importante venía a la noche. Esto no importaba tanto. Me puso contento, pero no importaba tanto", delegando el protagonismo principal al equipo comandado por Lionel Scaloni.

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