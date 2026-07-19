Franco Colapinto sumó en Spa-Francorchamps y dejó un divertido mensaje palpitando la final del Mundial

Cómo analizó Franco Colapinto las maniobras en el GP de Bélgica

El piloto de Alpine describió las complicaciones para defender el puesto en las rectas y valoró un gran adelantamiento que protagonizó en la pista.

La paridad del parque automotor expuso pasajes de mucha paridad y exigencia conductiva para el piloto de nuestro país. "Después, era complicado. Con las rectas largas, se acercaban mucho los demás. Con Hulkenberg linda maniobra también... Buen fin de semana. Sumar puntos con el auto, que está costando, es positivo", añadió Colapinto al valorar el esfuerzo colectivo del equipo técnico para exprimir el rendimiento de la unidad en un circuito con características tan veloces.

Qué dijo Franco Colapinto sobre la final del Mundial entre Argentina y España

El corredor de la Fórmula 1 asoció su buen rendimiento matutino en Europa con la expectativa por el choque decisivo que disputará la Selección argentina.

Más allá de su focalización profesional en la pista, el piloto no ocultó su perfil futbolero de cara al desenlace de la jornada dominical en los Estados Unidos. Por último, Franco Colapinto expresó su ansiedad por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Utilizando el logro obtenido en su carrera como un presagio favorable, el pilarense comentó de manera risueña: "Si empezó así el domingo... Buen comienzo. Vamos a la noche. Te dije, lo importante venía a la noche. Esto no importaba tanto. Me puso contento, pero no importaba tanto", delegando el protagonismo principal al equipo comandado por Lionel Scaloni.