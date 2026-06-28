Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no pudo sumar puntos en la Fórmula 1

Para Colapinto, el fin de semana en Austria volvió a representar un desafío en su proceso de adaptación a la Fórmula 1, ya que los problemas mecánicos y la falta de ritmo del Alpine le impidieron acercarse a la zona de puntos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria
Luego de la fecha disputada en Austria, las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera:
- Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos.
- George Russell (Mercedes): 131 puntos.
- Lewis Hamilton (Ferrari): 125 puntos.
- Oscar Piastri (McLaren): 80 puntos.
- Charles Leclerc (Ferrari): 79 puntos.
- Lando Norris (McLaren): 79 puntos.
- Max Verstappen (Red Bull): 73 puntos.
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 42 puntos.
- Pierre Gasly (Alpine): 41 puntos.
- Liam Lawson (RB): 30 puntos.
- Oliver Bearman (Haas): 18 puntos.
- Franco Colapinto (Alpine): 16 puntos.
- Arvid Lindblad (RB): 14 puntos.
- Carlos Sainz (Williams): 6 puntos.
- Alexander Albon (Williams): 5 puntos.
- Esteban Ocon (Haas): 3 puntos.
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 2 puntos.
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punto.
- Nico Hülkenberg (Sauber): 0 puntos.
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0 puntos.
- Sergio Pérez (Cadillac): 0 puntos.
- Lance Stroll (Aston Martin): 0 puntos.
Así está el campeonato de constructores
Mercedes continúa liderando con comodidad la clasificación de equipos:
- Mercedes: 302 puntos.
- Ferrari: 204 puntos.
- McLaren: 159 puntos.
- Red Bull: 115 puntos.
- Alpine: 57 puntos.
- Racing Bulls: 44 puntos.
- Haas: 21 puntos.
- Williams: 11 puntos.
- Audi: 2 puntos.
- Aston Martin: 1 punto.
- Cadillac: 0 puntos.
Cómo terminó el Gran Premio de Austria
Las principales posiciones en el Red Bull Ring fueron:
- George Russell (Mercedes).
- Max Verstappen (Red Bull).
- Kimi Antonelli (Mercedes).