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Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no pudo sumar puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este domingo en el 15° puesto del Gran Premio de Austria y no pudo ingresar a la zona de puntos en una nueva presentación con Alpine en la Fórmula 1.

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Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no pudo sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no pudo sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó este domingo en el 15° puesto del Gran Premio de Austria y no pudo ingresar a la zona de puntos en una nueva presentación con Alpine en la Fórmula 1. Tras haber largado desde la 16ª posición, el joven de Pilar apenas pudo avanzar un lugar en el circuito Red Bull Ring.

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La carrera resultó complicada para la escudería francesa, que tampoco logró sumar unidades con Pierre Gasly, quien concluyó en el 13° lugar. De esta manera, Alpine volvió a quedarse con las manos vacías en un fin de semana que había generado expectativas por el rendimiento mostrado en algunos pasajes de las prácticas.

Colapinto tuvo un comienzo exigente y debió lidiar con el intenso pelotón de mitad de grilla, en una competencia donde las diferencias fueron mínimas y las oportunidades de sobrepaso resultaron escasas.

La carrera fue dominada por el británico George Russell, quien se quedó con la victoria al mando de su Mercedes tras una sólida actuación de principio a fin. El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, y el italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes y actual líder del campeonato.

Para Colapinto, el fin de semana en Austria volvió a representar un desafío en su proceso de adaptación a la Fórmula 1, ya que los problemas mecánicos y la falta de ritmo del Alpine le impidieron acercarse a la zona de puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria

Luego de la fecha disputada en Austria, las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera:

  • Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos.
  • George Russell (Mercedes): 131 puntos.
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 125 puntos.
  • Oscar Piastri (McLaren): 80 puntos.
  • Charles Leclerc (Ferrari): 79 puntos.
  • Lando Norris (McLaren): 79 puntos.
  • Max Verstappen (Red Bull): 73 puntos.
  • Isack Hadjar (Racing Bulls): 42 puntos.
  • Pierre Gasly (Alpine): 41 puntos.
  • Liam Lawson (RB): 30 puntos.
  • Oliver Bearman (Haas): 18 puntos.
  • Franco Colapinto (Alpine): 16 puntos.
  • Arvid Lindblad (RB): 14 puntos.
  • Carlos Sainz (Williams): 6 puntos.
  • Alexander Albon (Williams): 5 puntos.
  • Esteban Ocon (Haas): 3 puntos.
  • Gabriel Bortoleto (Sauber): 2 puntos.
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punto.
  • Nico Hülkenberg (Sauber): 0 puntos.
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0 puntos.
  • Sergio Pérez (Cadillac): 0 puntos.
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0 puntos.

Así está el campeonato de constructores

Mercedes continúa liderando con comodidad la clasificación de equipos:

  • Mercedes: 302 puntos.
  • Ferrari: 204 puntos.
  • McLaren: 159 puntos.
  • Red Bull: 115 puntos.
  • Alpine: 57 puntos.
  • Racing Bulls: 44 puntos.
  • Haas: 21 puntos.
  • Williams: 11 puntos.
  • Audi: 2 puntos.
  • Aston Martin: 1 punto.
  • Cadillac: 0 puntos.

Cómo terminó el Gran Premio de Austria

Las principales posiciones en el Red Bull Ring fueron:

  • George Russell (Mercedes).
  • Max Verstappen (Red Bull).
  • Kimi Antonelli (Mercedes).

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