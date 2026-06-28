Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no pudo sumar puntos en la Fórmula 1

Para Colapinto, el fin de semana en Austria volvió a representar un desafío en su proceso de adaptación a la Fórmula 1, ya que los problemas mecánicos y la falta de ritmo del Alpine le impidieron acercarse a la zona de puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Austria

Luego de la fecha disputada en Austria, las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes): 171 puntos.

George Russell (Mercedes): 131 puntos.

Lewis Hamilton (Ferrari): 125 puntos.

Oscar Piastri (McLaren): 80 puntos.

Charles Leclerc (Ferrari): 79 puntos.

Lando Norris (McLaren): 79 puntos.

Max Verstappen (Red Bull): 73 puntos.

Isack Hadjar (Racing Bulls): 42 puntos.

Pierre Gasly (Alpine): 41 puntos.

Liam Lawson (RB): 30 puntos.

Oliver Bearman (Haas): 18 puntos.

Franco Colapinto (Alpine): 16 puntos.

Arvid Lindblad (RB): 14 puntos.

Carlos Sainz (Williams): 6 puntos.

Alexander Albon (Williams): 5 puntos.

Esteban Ocon (Haas): 3 puntos.

Gabriel Bortoleto (Sauber): 2 puntos.

Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punto.

Nico Hülkenberg (Sauber): 0 puntos.

Valtteri Bottas (Cadillac): 0 puntos.

Sergio Pérez (Cadillac): 0 puntos.

Lance Stroll (Aston Martin): 0 puntos.

Así está el campeonato de constructores

Mercedes continúa liderando con comodidad la clasificación de equipos:

Mercedes: 302 puntos.

Ferrari: 204 puntos.

McLaren: 159 puntos.

Red Bull: 115 puntos.

Alpine: 57 puntos.

Racing Bulls: 44 puntos.

Haas: 21 puntos.

Williams: 11 puntos.

Audi: 2 puntos.

Aston Martin: 1 punto.

Cadillac: 0 puntos.

Cómo terminó el Gran Premio de Austria

Las principales posiciones en el Red Bull Ring fueron: