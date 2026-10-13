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Giro judicial en Brasil: se confirmó la sede para el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

La Justicia de Río de Janeiro revocó la cautelar y confirmó la sede para la revancha de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

La definición de las semifinales de la Copa Sudamericana sumó certezas institucionales y logísticas en las últimas horas. La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y ratificó al histórico Estadio Maracaná como el escenario confirmado para disputar el encuentro de vuelta frente a Boca Juniors. La resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que se había dictado el último sábado y que amenazaba con mudar la revancha programada para el próximo martes 20 de octubre a otra cancha.

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Rodolfo Arruabarrena

Tras confirmarse el fallo favorable al club brasileño, la dirigencia procedió de inmediato a reabrir el expendio de entradas para los simpatizantes. Según datos vertidos por medios locales, ya se habían comercializado más de 45.000 localidades antes de que la presentación judicial interrumpiera temporalmente la organización del evento.

El conflicto se había desencadenado a partir de un reclamo iniciado por el consorcio Fla-Flu —administrador de la concesión del Maracaná—, que argumentó potenciales riesgos de seguridad debido a la coincidencia de fechas con un partido de básquetbol entre Flamengo y Botafogo en el Maracanazinho, el estadio cubierto situado dentro del mismo complejo deportivo.

Por qué la Justicia brasileña determinó que la revancha de la Copa Sudamericana se juegue en el Maracaná

Para revertir la cautelar, Vasco da Gama cuestionó la medida argumentando que la instancia semifinal de un torneo internacional de fútbol debía primar en prioridad. En su presentación, la institución fundamentó que el contrato de concesión del Maracaná estipula la prioridad de los partidos oficiales de fútbol organizados por Conmebol, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y otras entidades deportivas.

Asimismo, el club destacó que contó con el aval del Ministerio Público —que se manifestó a favor de la disputa del encuentro en ese escenario en dos oportunidades— y sumó los informes técnicos emitidos por los organismos de seguridad. La estrategia legal fue llevada adelante por el departamento jurídico de la sociedad anónima deportiva de Vasco y representantes del club social, entre los que participó Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General.

Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

Resuelta la controversia en los tribunales, se destrabó la incertidumbre que afectaba la venta de tickets y la logística de viaje de las delegaciones. El cruce definitivo entre Boca y Vasco da Gama se disputará el martes 20 de octubre a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina).

Con este fallo definitivo, el equipo argentino viajará a disputar el pase a la gran final en una de las canchas más emblemáticas de Brasil, mientras que Vasco podrá recibir a su público en el Maracaná para cerrar la llave continental.

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