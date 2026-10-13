Giro judicial en Brasil: se confirmó la sede para el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

Asimismo, el club destacó que contó con el aval del Ministerio Público —que se manifestó a favor de la disputa del encuentro en ese escenario en dos oportunidades— y sumó los informes técnicos emitidos por los organismos de seguridad. La estrategia legal fue llevada adelante por el departamento jurídico de la sociedad anónima deportiva de Vasco y representantes del club social, entre los que participó Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General.

Cuándo se juega la semifinal de vuelta entre Boca y Vasco da Gama

Resuelta la controversia en los tribunales, se destrabó la incertidumbre que afectaba la venta de tickets y la logística de viaje de las delegaciones. El cruce definitivo entre Boca y Vasco da Gama se disputará el martes 20 de octubre a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina).

Con este fallo definitivo, el equipo argentino viajará a disputar el pase a la gran final en una de las canchas más emblemáticas de Brasil, mientras que Vasco podrá recibir a su público en el Maracaná para cerrar la llave continental.