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"El partido de local va a ser...": la fuerte confesión de una de las figuras de Boca antes de la semifinal contra Vasco Da Gama

Lautaro Blanco palpitó la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama. Asumirá la capitanía en Boca por la baja de Paredes.

El partido de local va a ser...: la fuerte confesión de una de las figuras de Boca antes de la semifinal contra Vasco Da Gama

La expectativa en el mundo xeneize alcanza niveles máximos en la antesala del inicio de las semifinales de la Copa Sudamericana. Este martes, Boca recibirá a Vasco da Gama en el compromiso de ida de una llave que se definirá en territorio brasileño. En ese marco, Lautaro Blanco analizó el cruce continental y remarcó la trascendencia de construir una diferencia favorable en la Bombonera.

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El lateral zurdo, que portará el brazalete de capitán en Núñez y La Ribera ante la inactividad de los habituales referentes, puso el foco en la fortaleza como local al afrontar la cuarta serie de eliminación directa del semestre: “Nos preparamos para afrontarlo de la mejor manera. Una serie larga, son dos partidos, pero el partido de local va a ser muy importante”.

Con la mirada puesta en el plan de juego que intentará plasmar el equipo, el futbolista trazó una similitud con lo sucedido en llaves previas del torneo internacional: “Imaginamos algo parecido a San Pablo: esperando ser efectivos en las situaciones que creamos, ir a Brasil con una buena ventaja y mantener el arco en cero. Apuntamos a eso, en un principio”.

Cómo reaccionó el plantel de Boca a la lesión de Leandro Paredes antes de la semifinal

El armado del equipo sufrió un sacudón imprevisto tras la complicación física sufrida por el capitán Leandro Paredes en el encuentro frente a Instituto en Córdoba, un imponderable que priva al entrenador de contar con su principal organizador de juego.

Al respecto, Blanco no ocultó el impacto emocional que generó la noticia en el vestuario durante una entrevista concedida a DSports: “Nos golpeó mucho y nos tomó por sorpresa. Hay que confiar en que los jugadores que lo reemplacen lo hagan de la mejor manera. Es una linda prueba para el equipo dar la cara sin Lea. Ya sabemos todo lo que él representa”.

Asimismo, el defensor valoró el significado personal de liderar al grupo en esta instancia definitoria: “Llevar la cinta, que me elija él, ser capitán de este equipo, es un orgullo enorme, la verdad”. De cara a la meta máxima del semestre, concluyó con convicción: “Coronar con este club sería algo inolvidable. Somos conscientes de que el club y el hincha lo necesitan. Vamos paso a paso, tranquilos, pero sabiendo que el club necesita un título”.

A qué hora juega Boca contra Vasco da Gama y qué canal lo transmite

El cruce correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará este martes a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina) en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Los hinchas y televidentes podrán seguir las alternativas de la transmisión en vivo del encuentro a través de las pantallas de ESPN y DSports.

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