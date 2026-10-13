"El partido de local va a ser...": la fuerte confesión de una de las figuras de Boca antes de la semifinal contra Vasco Da Gama

Al respecto, Blanco no ocultó el impacto emocional que generó la noticia en el vestuario durante una entrevista concedida a DSports: “Nos golpeó mucho y nos tomó por sorpresa. Hay que confiar en que los jugadores que lo reemplacen lo hagan de la mejor manera. Es una linda prueba para el equipo dar la cara sin Lea. Ya sabemos todo lo que él representa”.

Asimismo, el defensor valoró el significado personal de liderar al grupo en esta instancia definitoria: “Llevar la cinta, que me elija él, ser capitán de este equipo, es un orgullo enorme, la verdad”. De cara a la meta máxima del semestre, concluyó con convicción: “Coronar con este club sería algo inolvidable. Somos conscientes de que el club y el hincha lo necesitan. Vamos paso a paso, tranquilos, pero sabiendo que el club necesita un título”.

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El cruce correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará este martes a las 21:30 horas (tiempo de la Argentina) en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Los hinchas y televidentes podrán seguir las alternativas de la transmisión en vivo del encuentro a través de las pantallas de ESPN y DSports.