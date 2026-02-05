Giuliano Simeone explicó por qué no usa su apellido en la camiseta: "Quiero..."

Por qué Giuliano no usa el apellido Simeone en la camiseta

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre el nombre que lleva en la espalda. El delantero contó que tomó esa decisión cuando subió al filial del Atlético, momento en el que debía elegir qué nombre llevaría en su camiseta.

“Cuando subí al filial, era la primera vez que iba a tener un nombre atrás. Mis hermanos y mi padre usaban Simeone, pero yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido”, explicó. Por ese motivo optó por jugar con su nombre de pila: “Por mí mismo, por mi nombre. Fue una decisión mía y me gustó. Quiero que me conozcan como Giuliano”.

image

Cómo es la relación personal con el Cholo fuera del vestuario

El delantero también compartió una anécdota familiar que refleja el carácter de su padre y el proceso de independencia que vivió. “No puedo vivir con mi padre. Cuando cumplí 18 años me dijo: ‘has cumplido 18 años, retírese de mi casa y hágase hombre’”, recordó entre risas.

Antes de consolidarse en el Atlético, Giuliano tuvo pasos por Real Zaragoza y Deportivo Alavés, experiencias que consideró fundamentales para su crecimiento. Incluso atravesó un momento complicado tras una lesión importante: “Me vi el tobillo para el otro lado y dije ‘no vuelvo a jugar al fútbol’”.

Con naturalidad, sentido del humor y una identidad bien marcada, Giuliano dejó un mensaje claro: aunque el apellido tiene peso propio en el fútbol mundial, su intención es construir su historia con nombre propio dentro y fuera de la cancha.