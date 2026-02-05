Giuliano Simeone explicó por qué no usa su apellido en la camiseta: "Quiero..."
El delantero del Atlético de Madrid habló con Jorge Valdano, se refirió al vínculo con Diego Simeone en el vestuario y reveló por qué decidió jugar sin el apellido en la camiseta.
Giuliano Simeone, delantero del Atlético de Madrid, abrió la intimidad de su relación con Diego Simeone y explicó por qué decidió no usar el apellido familiar en la camiseta. En una charla con Jorge Valdano, el atacante de 23 años habló sobre cómo es ser dirigido por su propio padre y dejó en claro que busca construir su propio camino dentro del fútbol profesional.
“Es algo que en ocasiones lo veo raro, por lo que pensarán los otros de mí”, reconoció en Movistar Plus+ al referirse a la convivencia diaria con el Cholo en el vestuario del Atlético. La situación, poco habitual en el fútbol de elite, genera miradas y comentarios, aunque el propio Giuliano aseguró que el trato es completamente profesional.
En medio de la conversación, Valdano aportó una cuota de humor al tema. “Lo mejor que podés hacer es que cuando tus compañeros hablen mal del entrenador, vos hables peor”, le dijo. La respuesta del delantero llegó entre risas: “¡No tengas ninguna duda!”.
Más allá de la broma, Giuliano dejó en claro que dentro del club la relación con su padre es natural y sin privilegios. “Es muy natural… no sé por qué, lo disimulará muy bien”, señaló, dando a entender que el vínculo se mantiene dentro de un marco estrictamente profesional. Además, no dudó cuando le preguntaron por su identificación con el estilo del entrenador: “¿Si soy cholista? Sí, obvio”, aunque también expresó admiración por otros técnicos como Pep Guardiola y Luis Enrique.
Por qué Giuliano no usa el apellido Simeone en la camiseta
Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre el nombre que lleva en la espalda. El delantero contó que tomó esa decisión cuando subió al filial del Atlético, momento en el que debía elegir qué nombre llevaría en su camiseta.
“Cuando subí al filial, era la primera vez que iba a tener un nombre atrás. Mis hermanos y mi padre usaban Simeone, pero yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido”, explicó. Por ese motivo optó por jugar con su nombre de pila: “Por mí mismo, por mi nombre. Fue una decisión mía y me gustó. Quiero que me conozcan como Giuliano”.
Cómo es la relación personal con el Cholo fuera del vestuario
El delantero también compartió una anécdota familiar que refleja el carácter de su padre y el proceso de independencia que vivió. “No puedo vivir con mi padre. Cuando cumplí 18 años me dijo: ‘has cumplido 18 años, retírese de mi casa y hágase hombre’”, recordó entre risas.
Antes de consolidarse en el Atlético, Giuliano tuvo pasos por Real Zaragoza y Deportivo Alavés, experiencias que consideró fundamentales para su crecimiento. Incluso atravesó un momento complicado tras una lesión importante: “Me vi el tobillo para el otro lado y dije ‘no vuelvo a jugar al fútbol’”.
Con naturalidad, sentido del humor y una identidad bien marcada, Giuliano dejó un mensaje claro: aunque el apellido tiene peso propio en el fútbol mundial, su intención es construir su historia con nombre propio dentro y fuera de la cancha.