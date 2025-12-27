Las tiernas fotos del bautismo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El padre, combinó con su pareja usando un pantalón y camisa de lino en tono nude y mocasines en color natural.

El bebé se llevó todas las miradas con un jardinero de piernas cortas con delicadas rayas en verde y celeste sobre fondo blanco, acompañado por una camisa de lino blanca.

Quien también se lució fue la flamante abuela, Carolina Baldini, que optó por un vestido con colores celestes y con un diseño jugado pero sútil. Posó con sus dos mayores orgullos, sus hijos.

Las fotos del bautismo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

