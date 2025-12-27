Las tiernas fotos del bautismo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone
Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron al pequeño Faustino en la Basílica de Luján, a dos meses del nacimiento que trajo alegría al hogar.
27 dic 2025, 20:45
Hace dos meses nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, un acontecimiento que llenó de amor y emoción no solo la vida de la pareja, sino también la de sus familias más cercanas. Desde entonces, cada paso del pequeño se vive como una celebración cargada de ternura.
Este viernes 26 de diciembre, los papis decidieron bautizar a su hijo en la Basílica de Luján, uno de los templos más emblemáticos del país. La ceremonia se desarrolló en un clima de recogimiento y alegría, rodeados de afectos y con la impronta especial que tiene ese lugar tan significativo para muchas familias argentinas.
"Ayer vivimos un día muy especial", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, junto a un álbum fotográfico del bebé, la arquitectura del lugar y también de las personas que acompañaron en este especial momento.
Todos los invitados, tanto amigos como familiares, optaron por una vestimenta en tonos claros, con telas livianas y cortes simples. Eva eligió un vestido camisero de lino en color nude, con delicados detalles de encaje, ideal para un look romántico y sutil. El modelo, largo hasta los tobillos, incorporó un lazo en la cintura que realzó la silueta sin resignar comodidad ni frescura. Completó el look con sandalias bajas estilo romano en color tostado, cómodas y con onda.
El padre, combinó con su pareja usando un pantalón y camisa de lino en tono nude y mocasines en color natural.
El bebé se llevó todas las miradas con un jardinero de piernas cortas con delicadas rayas en verde y celeste sobre fondo blanco, acompañado por una camisa de lino blanca.
Quien también se lució fue la flamante abuela, Carolina Baldini, que optó por un vestido con colores celestes y con un diseño jugado pero sútil. Posó con sus dos mayores orgullos, sus hijos.
