Deportes
Selección Argentina
Julián Álvarez
MALAS NOTICIAS

Julián Álvarez, Molina y Simeone fueron desafectados de la Selección Argentina por motivos sanitarios

A pocas horas del amistoso ante Angola, Lionel Scaloni perdió a tres futbolistas del Atlético de Madrid por un motivo administrativo y sanitario. Las bajas se suman a la de Enzo Fernández, que se recupera de una lesión en la rodilla.

Julián Álvarez, Molina y Simeone fueron desafectados de la Selección Argentina por motivos sanitarios

En la previa del amistoso ante Angola, Lionel Scaloni sufrió tres nuevas bajas en la Selección Argentina. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, los tres jugadores de Atlético de Madrid que habían sido convocados, fueron desafectados este lunes debido a que no cumplieron con un requisito sanitario clave: la vacuna contra la fiebre amarilla, necesaria para ingresar a territorio angoleño.

Leé también El llamativo tratamiento médico al que deberá someterse la Selección Argentina antes del amistoso con Angola
el llamativo tratamiento medico al que debera someterse la seleccion argentina antes del amistoso con angola

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que explicó que los futbolistas no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la aplicación de la vacuna. Por ese motivo, no formarán parte del plantel que afrontará el último compromiso de la Albiceleste en 2025, este viernes a las 13 (hora argentina).

Por qué Julián Álvarez, Molina y Simeone no podrán viajar a Angola

El motivo fue estrictamente sanitario. La normativa de ingreso a Angola exige el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, que debe aplicarse con una antelación mínima de diez días. Los jugadores no alcanzaron a completar ese requisito dentro del plazo, lo que obligó a la AFA a desafectarlos de la convocatoria.

Estas ausencias se suman a la de Enzo Fernández, quien fue dado de baja el fin de semana por un edema óseo en la rodilla derecha. El mediocampista del Chelsea continuará con su recuperación y no será parte del encuentro.

Cómo queda el panorama para Scaloni

Scaloni deberá rearmar el plantel con lo disponible. Ya había decidido no convocar a los jugadores del fútbol argentino —entre ellos Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses— para que puedan disputar la última fecha del torneo local.

De todos modos, el técnico campeón del mundo recibió una buena noticia: se sumaron Kevin Mac Allister, quien podría debutar con la Mayor, y Lisandro Martínez, que regresa tras una lesión ligamentaria aunque solo participará de los entrenamientos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El encuentro ante Angola, en el estadio 11 de noviembre de Luanda, marcará el cierre de la actividad del año para la Selección. El conjunto nacional volverá a competir recién en marzo de 2026, cuando dispute la Finalissima ante España, como antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta entonces, el cuerpo técnico aprovechará los entrenamientos en Alicante, España, que se extenderán hasta el jueves, para evaluar rendimientos y ajustar detalles pensando en el futuro inmediato del equipo.

