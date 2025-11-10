Julián Álvarez, Molina y Simeone fueron desafectados de la Selección Argentina por motivos sanitarios

Cómo queda el panorama para Scaloni

Scaloni deberá rearmar el plantel con lo disponible. Ya había decidido no convocar a los jugadores del fútbol argentino —entre ellos Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses— para que puedan disputar la última fecha del torneo local.

De todos modos, el técnico campeón del mundo recibió una buena noticia: se sumaron Kevin Mac Allister, quien podría debutar con la Mayor, y Lisandro Martínez, que regresa tras una lesión ligamentaria aunque solo participará de los entrenamientos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El encuentro ante Angola, en el estadio 11 de noviembre de Luanda, marcará el cierre de la actividad del año para la Selección. El conjunto nacional volverá a competir recién en marzo de 2026, cuando dispute la Finalissima ante España, como antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta entonces, el cuerpo técnico aprovechará los entrenamientos en Alicante, España, que se extenderán hasta el jueves, para evaluar rendimientos y ajustar detalles pensando en el futuro inmediato del equipo.