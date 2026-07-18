Argentina y España se enfrentan en la gran final del Mundial 2026

Argentina y España de cara a la final. (Foto: Reuters / EFE)

España, dirigida por Luis de la Fuente, también llega con confianza tras una destacada campaña. Luego de empatar en su debut ante Cabo Verde, el conjunto español encadenó una serie de victorias y alcanzó la final tras vencer con autoridad 2-0 a Francia, uno de los principales favoritos al título.

El seleccionado europeo combina la experiencia de futbolistas como Rodri y Dani Olmo con el talento de la gran revelación del torneo: Lamine Yamal, quien protagonizará su primer duelo oficial frente a Lionel Messi.

Messi vs. Lamine Yamal: el duelo que paraliza al mundo

La final tendrá un condimento especial con el esperado enfrentamiento entre Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, y Lamine Yamal, la joven estrella española llamada a marcar una época.

El choque entre ambas figuras concentra buena parte de la atención internacional y simboliza el cruce entre una leyenda vigente y uno de los mayores talentos de la nueva generación.

Ceremonia de la final del Mundial 2026: artistas y horario

Antes del partido habrá una ceremonia inaugural con figuras internacionales de la música y el espectáculo.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Jennifer Hudson, que interpretará el himno de Estados Unidos.

Laura Pausini.

Nicole Scherzinger.

Robbie Williams.

IShowSpeed.

Tom Cruise, entre los invitados especiales.

La ceremonia comenzará a las 14:30 (hora argentina).

La final del Mundial 2026 marcará un hecho histórico: por primera vez habrá un show de medio tiempo. (Foto: Reuters)

El primer show de medio tiempo en una final del Mundial

La final del Mundial 2026 marcará un hecho histórico: por primera vez habrá un show de medio tiempo, inspirado en el formato del Super Bowl.

Los artistas anunciados son:

Madonna

Shakira

Justin Bieber

BTS

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay.

Aunque inicialmente se había especulado con un entretiempo de 30 minutos, finalmente la FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración aproximada de 17 minutos.

Argentina buscará conquistar su cuarto título Mundial (REUTERS)

La probable formación de la Selección argentina

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; De Paul o Simeone o Lo Celso, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El probable equipo de España

Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal.

Árbitro: Slavko Vinci.

VAR: Tatiana Guzmán.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey).

Hora: 16.

Argentina vs. España: hora, TV y todos los datos

Partido: Argentina vs. España.

Instancia: Final del Mundial 2026.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Hora: 16:00 (Argentina).

Árbitro: Slavko Vini.

VAR: Tatiana Guzmán.

España jugará su segunda final en toda su historia (REUTERS)

Cómo ver en vivo la final del Mundial 2026

La definición podrá seguirse en vivo a través de:

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DSports

Disney+ Premium (según disponibilidad del servicio)

La ceremonia previa también será transmitida por las señales que cuenten con los derechos oficiales de la final.