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La llamativa señal que ilusionó a todos a horas de la final entre Argentina y España: "¿Sabés...?"

En medio del banderazo argentino, Sofi Martínez y el equipo de Palpitando la Previa se toparon con una curiosa señal y no ocultaron su deseo de que se trate de una premonición.

18 jul 2026, 23:30
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Nos aferramos a cualquier cosa bajo el lema del "elijo creer". Buscamos señales en todos lados: números, nombres, coincidencias, imágenes, fechas, edades y cualquier detalle que parezca alimentar la ilusión de conseguir eso que todos sueñan, pero que muchos prefieren no nombrar por cábala. Y, como millones de argentinos, Sofi Martínez también cayó en ese juego.

A horas de la final del mundo entre Argentina y España, esa búsqueda de señales se intensifica más que nunca. Cada gesto, cada palabra y cada coincidencia adquieren un significado especial en la previa del partido más importante. En ese contexto, durante la transmisión desde Nueva York de Palpitando la Previa (Telefe), con Sofi, Tora Villar y Grego Rossello, apareció un detalle que no pasó inadvertido y que rápidamente despertó todo tipo de comentarios entre los hinchas: ¡apareció Victoria!

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Se trata de una bebé de apenas seis meses que se hizo viral en las últimas horas, luego de que un hincha argentino le pidiera a los padres de la pequeña que se la prestaran para intentar burlar el estricto control policial, ya que no podía costear una entrada para ingresar al estadio en el encuentro Argentina vs. Inglaterra por la semifinal.

Mientras comentaban el episodio, Sofi reparó en un detalle que enseguida vinculó con la ilusión de los hinchas. Al enterarse de cómo se llamaba la bebé, lanzó: "¿Será una premonición? ¿Sabés cómo se llama? Victoria", le dijo a Grego, desatando las sonrisas en la previa de la gran final.

Cuál es la historia de Victoria

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, una bebé de apenas seis meses llamada Victoria terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en una de las protagonistas de una de las historias más insólitas que dejó el Mundial. Todo ocurrió cuando un hincha argentino, desesperado por ingresar al estadio pese a no tener entrada, recurrió a una idea tan inesperada como viral.

Sentía que tenía que entrar, recordó el fanático al explicar por qué decidió buscar una alternativa para acceder al Mercedes-Benz Stadium. Según contó, mientras analizaba el movimiento en los controles de ingreso comenzó a pensar una estrategia: Me desesperé y empecé a decir ‘Tato pensá, pensá’ y veía a la gente, el accionar, los molinetes, pedían ticket.

Fue entonces cuando apareció la pequeña junto a sus padres. Convencido de que llevar a la bebé en brazos podía ayudarlo a pasar desapercibido, se acercó a la familia con un pedido tan insólito como inesperado: ¿No me dejás hacerle upa al bebé?. La madre, sorprendida por la situación, se negó de inmediato porque se trataba de una nena de apenas seis meses.

Lejos de rendirse, insistió hasta convencer al padre. Le digo al flaco, convenciéndolo, ‘Por el amor de Dios, préstame al bebé’. Me presta al bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar, pero eran tres molinetes, relató entre risas.

Con Victoria en brazos, el plan comenzó a funcionar. Yo mostraba una foto de un ticket, pero no era dinámico, no giraba, siempre te miran a ver si gira. Pero como yo estaba con el bebé, me puse lentes de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa y claro, se relajan, explicó sobre la estrategia que ideó para superar los controles.

Finalmente, logró ingresar al estadio y celebró el desenlace con humor: Entonces ‘Go, go, go’, y en el último (molinete), que es el que no abre, iban dos ingleses y bueno, me les chupé con el trencito de Alcides.

Aunque reconoció que todo ocurrió porque los valores de la reventa eran imposibles de afrontar, aseguró que para la final frente a España la historia será diferente y prometió alentar a la Selección con una entrada comprada de manera oficial.

     

 

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