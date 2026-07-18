La llamativa señal que ilusionó a todos a horas de la final entre Argentina y España: "¿Sabés...?"

Cuál es la historia de Victoria

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, una bebé de apenas seis meses llamada Victoria terminó convirtiéndose, sin proponérselo, en una de las protagonistas de una de las historias más insólitas que dejó el Mundial. Todo ocurrió cuando un hincha argentino, desesperado por ingresar al estadio pese a no tener entrada, recurrió a una idea tan inesperada como viral.

“Sentía que tenía que entrar”, recordó el fanático al explicar por qué decidió buscar una alternativa para acceder al Mercedes-Benz Stadium. Según contó, mientras analizaba el movimiento en los controles de ingreso comenzó a pensar una estrategia: “Me desesperé y empecé a decir ‘Tato pensá, pensá’ y veía a la gente, el accionar, los molinetes, pedían ticket”.

Fue entonces cuando apareció la pequeña junto a sus padres. Convencido de que llevar a la bebé en brazos podía ayudarlo a pasar desapercibido, se acercó a la familia con un pedido tan insólito como inesperado: “¿No me dejás hacerle upa al bebé?”. La madre, sorprendida por la situación, se negó de inmediato porque se trataba de una nena de apenas seis meses.

Lejos de rendirse, insistió hasta convencer al padre. “Le digo al flaco, convenciéndolo, ‘Por el amor de Dios, préstame al bebé’. Me presta al bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar, pero eran tres molinetes”, relató entre risas.

Con Victoria en brazos, el plan comenzó a funcionar. “Yo mostraba una foto de un ticket, pero no era dinámico, no giraba, siempre te miran a ver si gira. Pero como yo estaba con el bebé, me puse lentes de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa y claro, se relajan”, explicó sobre la estrategia que ideó para superar los controles.

Finalmente, logró ingresar al estadio y celebró el desenlace con humor: “Entonces ‘Go, go, go’, y en el último (molinete), que es el que no abre, iban dos ingleses y bueno, me les chupé con el trencito de Alcides”.

Aunque reconoció que todo ocurrió porque los valores de la reventa eran imposibles de afrontar, aseguró que para la final frente a España la historia será diferente y prometió alentar a la Selección con una entrada comprada de manera oficial.