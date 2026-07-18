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Se confirmó quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial

Tras varias horas de hermetismo en torno a la ceremonia previa a la final, un detalle que se coló durante una transmisión reveló quién será la figura encargada de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

18 jul 2026, 22:05
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himno argentino (1)
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Después de varios días de especulaciones sobre quién tendría el honor de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la final del Mundial 2026 para la Argentina, todo indica que María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al partido.

Aunque la FIFA todavía no lo confirmó oficialmente, en las últimas horas la versión comenzó a cobrar fuerza y rápidamente revolucionó las redes sociales. Entre los nombres que sonaban también estaban Lali Espósito, quien interpretó el himno en el Mundial de Qatar 2022, y Soledad Pastorutti, pero todas las miradas apuntan a la "Nena de Argentina".

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La información surgió desde el propio MetLife Stadium, en Nueva Jersey, y fue revelada durante una transmisión en vivo de la TV Pública. Uno de los periodistas presentes contó que, mientras se realizaban las pruebas técnicas de sonido, escuchó una voz que reconoció de inmediato y aseguró que correspondía a María Becerra.

"Fue chiquito, pero pudimos escuchar quién es la voz, la mujer. Sonó bien, con energía, fuerte, con todo lo que tiene que tener el himno para una final. Estamos emocionados y contentos de poder contarles a ustedes quién va a ser la encargada de interpretar el himno para que la Selección tenga una buena vibra para el partido", detalló el periodista Germán Berghmans.

Como suele ocurrir en los partidos decisivos, la FIFA mantiene un estricto hermetismo sobre los artistas que participan de la ceremonia previa y recién los confirma a último momento. Por eso, si bien la presencia de la cantante todavía no fue oficializada, la versión tomó una gran fuerza y alimentó la expectativa de los hinchas a pocas horas de la gran final.

Por qué pedían a Lali Espósito para que cante el Himno

Según reveló Yanina Latorre, tanto los jugadores como Lionel Scaloni querían repetir la misma fórmula que acompañó a la consagración en el Mundial de Qatar 2022, cuando Lali Espósito estuvo a cargo del Himno antes de la final que terminó con la obtención de la tercera estrella.

"La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", contó la conductora en SQP (América TV).

Sin embargo, esa posibilidad rápidamente perdió fuerza. Nico Peralta, muy cercano al entorno de la artista, reveló que intentó contactarla para conocer su situación y explicó: "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto. Ayer hablé con su mamá y su familia".

Finalmente, Pía Shaw despejó las dudas y confirmó que la cantante no podrá estar presente en la ceremonia previa a la final: "Hablé con alguien que habló con Lali y dijeron que no puede".

De esta manera, pese al deseo del plantel de repetir la cábala de aquella jornada histórica, la artista quedó descartada.

     

 

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