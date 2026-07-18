Se confirmó quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial

Como suele ocurrir en los partidos decisivos, la FIFA mantiene un estricto hermetismo sobre los artistas que participan de la ceremonia previa y recién los confirma a último momento. Por eso, si bien la presencia de la cantante todavía no fue oficializada, la versión tomó una gran fuerza y alimentó la expectativa de los hinchas a pocas horas de la gran final.

Por qué pedían a Lali Espósito para que cante el Himno

Según reveló Yanina Latorre, tanto los jugadores como Lionel Scaloni querían repetir la misma fórmula que acompañó a la consagración en el Mundial de Qatar 2022, cuando Lali Espósito estuvo a cargo del Himno antes de la final que terminó con la obtención de la tercera estrella.

"La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", contó la conductora en SQP (América TV).

Sin embargo, esa posibilidad rápidamente perdió fuerza. Nico Peralta, muy cercano al entorno de la artista, reveló que intentó contactarla para conocer su situación y explicó: "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto. Ayer hablé con su mamá y su familia".

Finalmente, Pía Shaw despejó las dudas y confirmó que la cantante no podrá estar presente en la ceremonia previa a la final: "Hablé con alguien que habló con Lali y dijeron que no puede".

De esta manera, pese al deseo del plantel de repetir la cábala de aquella jornada histórica, la artista quedó descartada.