Sofi Martínez sorprendió con un especial mensaje a horas de la final de Argentina: "Mi ángel..."

A horas de volver a vivir una final del Mundo desde el lugar de los hechos, cubriendo a la Selección Argentina para Telefe, Sofi Martínez dejó por un momento de lado la adrenalina futbolera y mostró su costado más íntimo en las redes sociales.
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Sofi Martínez realizó un emotivo posteo que conmovió a todos a horas de la final del Mundial entre Argentina y España, una cita histórica en la que vuelve a ser una de las grandes protagonistas del mundo periodístico.
A horas de volver a vivir una final del Mundo desde el lugar de los hechos, cubriendo a la Selección Argentina para Telefe, Sofi Martínez dejó por un momento de lado la adrenalina futbolera y mostró su costado más íntimo en las redes sociales.
Esta vez, el motivo de su emoción no estuvo relacionado con el Mundial, sino con una fecha muy especial en su vida: el cumpleaños de su hermana, Agostina, una de las personas más importantes para la periodista. A través de un sentido video en Instagram, Sofi le dedicó unas palabras cargadas de amor y admiración, dejando en evidencia el profundo vínculo que las une incluso en medio de uno de los momentos más trascendentales de su carrera profesional.
"A mi primer contacto en la agenda, a mi llamado rápido, a mi chat frecuente, a mi ángel de la guarda, a la voz de mi conciencia y a mi única cómplice, si es que hay una sola", comenzó escribiendo para describir el lugar que ocupa su hermana en su vida.
Luego, profundizó sobre las cualidades que más admira de Agostina y el vínculo que las une: "A tu sensibilidad y corazón que te hacen tan especial. Pero sobre todo a tu presencia constante y noble. Podría escribir horas, pero como alguna vez dijimos, todo se resume a que todos los caminos siempre, siempre, siempre conducen a vos, hermana".
Para cerrar el emotivo mensaje, la periodista expresó: ¡Feliz cumple a la persona más especial de la vida!".
Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra en semifinales, Sofi Martínez volvió a vivir un momento especial junto al plantel campeón del mundo. La periodista, reconocida por sus entrevistas con Lionel Messi, protagonizó un nuevo encuentro con el capitán argentino en una charla que combinó emoción, reflexión y la cercanía que ambos suelen mostrar frente a las cámaras.
Durante la conversación, Messi repasó las sensaciones de llegar nuevamente al partido decisivo, destacó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo del certamen y habló de la motivación por volver a pelear por el título mundial. Sin embargo, el diálogo también tuvo un momento más relajado cuando Sofi decidió sumarse a uno de los cánticos que acompañaron a los hinchas argentinos durante toda la competencia.
La periodista inició la frase de una canción que rápidamente se volvió símbolo de la pasión de los fanáticos y el capitán no dudó en seguirle el juego. Con una sonrisa, Sofi le propuso completar: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...". Messi, entre risas, respondió: "Por la última de Leo", generando una escena que rápidamente llamó la atención de los seguidores.
El intercambio volvió a mostrar la conexión y la confianza entre ambos, en medio de una relación profesional que estuvo bajo la mirada pública en los últimos tiempos por diferentes versiones y comentarios sobre su vínculo.