Sofi Martínez sorprendió con un especial mensaje a horas de la final de Argentina: "Mi ángel..."

Para cerrar el emotivo mensaje, la periodista expresó: ¡Feliz cumple a la persona más especial de la vida!".

Qué le dijo Sofi Martínez a Messi tras el triunfo ante Inglaterra

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra en semifinales, Sofi Martínez volvió a vivir un momento especial junto al plantel campeón del mundo. La periodista, reconocida por sus entrevistas con Lionel Messi, protagonizó un nuevo encuentro con el capitán argentino en una charla que combinó emoción, reflexión y la cercanía que ambos suelen mostrar frente a las cámaras.

Durante la conversación, Messi repasó las sensaciones de llegar nuevamente al partido decisivo, destacó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo del certamen y habló de la motivación por volver a pelear por el título mundial. Sin embargo, el diálogo también tuvo un momento más relajado cuando Sofi decidió sumarse a uno de los cánticos que acompañaron a los hinchas argentinos durante toda la competencia.

La periodista inició la frase de una canción que rápidamente se volvió símbolo de la pasión de los fanáticos y el capitán no dudó en seguirle el juego. Con una sonrisa, Sofi le propuso completar: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...". Messi, entre risas, respondió: "Por la última de Leo", generando una escena que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

El intercambio volvió a mostrar la conexión y la confianza entre ambos, en medio de una relación profesional que estuvo bajo la mirada pública en los últimos tiempos por diferentes versiones y comentarios sobre su vínculo.