Argentina tuvo su último entrenamiento antes de la final: cuáles son las dudas de Scaloni

Durante el entrenamiento, Scaloni trabajó distintos movimientos tácticos y evaluó las últimas variantes antes de confirmar la formación que enfrentará a España.

Argentina tuvo su último entrenamiento antes de la final bajo la lluvia. (Foto: Reuters)

España canceló su entrenamiento por una tormenta eléctrica

Mientras Argentina pudo completar su práctica con normalidad, España debió suspender su entrenamiento debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la región de Nueva Jersey.

La decisión fue tomada por cuestiones de seguridad, en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas que alteraron la planificación del seleccionado dirigido por Luis de la Fuente en la previa del encuentro decisivo.

Pese al contratiempo, el conjunto español mantiene la confianza luego de un recorrido que lo consolidó como uno de los grandes candidatos al título.

La lluvia suspendió el entrenamiento. (Foto: Reuters)

El camino de Argentina y España hacia la final

La Selección argentina llegó al partido decisivo después de completar un Mundial con actuaciones de alto nivel. En la fase de grupos venció a Argelia, Austria y Jordania, mientras que en las rondas eliminatorias dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

España también protagonizó una destacada campaña. Tras un sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, luego derrotó a Arabia Saudita y Uruguay para avanzar a octavos de final. En los cruces eliminatorios eliminó sucesivamente a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, apoyándose en un estilo de juego basado en la posesión de la pelota y una de las defensas más eficaces del Mundial.

La final de este domingo marcará apenas el segundo enfrentamiento entre Argentina y España en la historia de los Mundiales. El único antecedente se remonta a la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, cuando la Selección argentina se impuso por 2-1 durante la fase de grupos, un resultado que hoy alimenta la ilusión de los hinchas de cara a una nueva definición por el título.