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Hallaron muerta a una joven de 22 años: el principal sospechoso confesó el crimen y se entregó

Karina Cáceres era buscada desde hacía varios días. Su cuerpo fue encontrado en el pozo ciego de una vivienda y la causa fue recaratulada como femicidio.

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Karina Cáceres tenía 22 años y era madre de un chico de 7. (Foto: Instagram/secretariadeseguridadjcp)

Karina Cáceres tenía 22 años y era madre de un chico de 7. (Foto: Instagram/secretariadeseguridadjcp)

Una joven de 22 años que era buscada desde principios de la semana fue hallada muerta este sábado dentro del pozo ciego de una vivienda en José C. Paz, en el conurbano bonaerense. El principal sospechoso del crimen, un hombre de 35 años, confesó el asesinato y se entregó en una comisaría de la provincia de Chaco.

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La víctima fue identificada como Karina Cáceres. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación fue recaratulada como femicidio y el acusado quedó detenido a la espera de ser trasladado a la provincia de Buenos Aires. La víctima era intensamente buscada desde el lunes, cuando su pareja denunció su desaparición.

Según declaró el denunciante, la última vez que la vio fue durante la madrugada, luego de una discusión. En su testimonio aseguró que ambos se fueron a dormir y que, al despertar, la joven ya no estaba en la vivienda. También sostuvo que era habitual que ella se retirara del domicilio tras algunas peleas y regresara horas después.

A partir de esa denuncia, la Policía inició una investigación para reconstruir sus últimos movimientos. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que, cerca de las 6 de la mañana del lunes, Karina caminaba por la zona de las calles Finlandia y Austria, en José C. Paz, junto a un hombre mientras llevaba una bicicleta.

Las c&aacute;maras de seguridad permitieron establecer que la v&iacute;ctima camin&oacute; junto al sospechoso en la noche en que desapareci&oacute;. (Foto: captura de video - SM Noticias)

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la víctima caminó junto al sospechoso en la noche en que desapareció. (Foto: captura de video - SM Noticias)

Durante varios días, los investigadores analizaron nuevas cámaras de seguridad y realizaron rastrillajes sin obtener resultados, pero el caso dio un giro cuando las imágenes comenzaron a difundirse públicamente. Según la investigación, familiares del hombre que aparecía junto a la joven lo reconocieron como Ignacio Daniel González, de 35 años.

De acuerdo con la causa, fueron esos familiares quienes alertaron a la Policía después de que el sospechoso les confesara telefónicamente que había asesinado a Karina y ocultado el cuerpo en el pozo séptico de su vivienda.

El hallazgo del cuerpo y las pruebas secuestradas

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde, de José C. Paz. Durante el operativo, bomberos y peritos encontraron el cuerpo de la joven dentro del pozo ciego de la propiedad.

Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir de la víctima, ropa que sería compatible con la utilizada por el sospechoso en las cámaras de seguridad y la bicicleta de Karina, que había sido cortada en varios pedazos.

Karina ten&iacute;a 22 a&ntilde;os y era madre de un chico de 7. (Foto: Facebook / Clara Liz Ayala)

Karina tenía 22 años y era madre de un chico de 7. (Foto: Facebook / Clara Liz Ayala)

El acusado se entregó en Chaco

La investigación también estableció que Ignacio Daniel González había viajado el mismo lunes a la ciudad de Charata, en la provincia de Chaco. Allí se presentó voluntariamente en una dependencia policial, confesó el crimen y quedó detenido.

Ahora, la Justicia bonaerense solicitó su traslado para que continúe a disposición de la causa y ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Karina Cáceres para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Según informó SM Noticias, la joven era mamá de un niño de 7 años y mantenía una relación desde hacía aproximadamente nueve meses con el hombre que denunció inicialmente su desaparición.

En pocas palabras

  • Femicidio en José C. Paz: Hallaron muerta a Karina Cáceres, de 22 años, en un pozo ciego; la causa fue recaratulada a femicidio.
  • Sospechoso confesó el crimen: El principal acusado, de 35 años, se entregó en Chaco tras confesar el asesinato a sus familiares.
  • Evidencia y allanamiento: Se secuestraron prendas y se halló el cuerpo; el acusado, identificado como Ignacio Daniel González, viajó a Chaco tras el hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI
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