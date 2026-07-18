Hallaron muerta a una joven de 22 años: el principal sospechoso confesó el crimen y se entregó

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la víctima caminó junto al sospechoso en la noche en que desapareció. (Foto: captura de video - SM Noticias)

Durante varios días, los investigadores analizaron nuevas cámaras de seguridad y realizaron rastrillajes sin obtener resultados, pero el caso dio un giro cuando las imágenes comenzaron a difundirse públicamente. Según la investigación, familiares del hombre que aparecía junto a la joven lo reconocieron como Ignacio Daniel González, de 35 años.

De acuerdo con la causa, fueron esos familiares quienes alertaron a la Policía después de que el sospechoso les confesara telefónicamente que había asesinado a Karina y ocultado el cuerpo en el pozo séptico de su vivienda.

El hallazgo del cuerpo y las pruebas secuestradas

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde, de José C. Paz. Durante el operativo, bomberos y peritos encontraron el cuerpo de la joven dentro del pozo ciego de la propiedad.

Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir de la víctima, ropa que sería compatible con la utilizada por el sospechoso en las cámaras de seguridad y la bicicleta de Karina, que había sido cortada en varios pedazos.

Karina tenía 22 años y era madre de un chico de 7. (Foto: Facebook / Clara Liz Ayala)

El acusado se entregó en Chaco

La investigación también estableció que Ignacio Daniel González había viajado el mismo lunes a la ciudad de Charata, en la provincia de Chaco. Allí se presentó voluntariamente en una dependencia policial, confesó el crimen y quedó detenido.

Ahora, la Justicia bonaerense solicitó su traslado para que continúe a disposición de la causa y ordenó la realización de la autopsia al cuerpo de Karina Cáceres para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Según informó SM Noticias, la joven era mamá de un niño de 7 años y mantenía una relación desde hacía aproximadamente nueve meses con el hombre que denunció inicialmente su desaparición.