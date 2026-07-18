La angustia de Ester Expósito tras la caída de Mbappé y Francia en la definición por el tercer puesto

Cuál es el vínculo de Shakira con Mbappé

Antes del duelo en el que Francia venció 2 a 0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, Shakira tuvo un gesto especial con Kylian Mbappé. La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para destacar la actitud del delantero francés durante la producción de Dai Dai, la canción oficial del torneo que interpreta junto a Burna Boy, y compartió un detalle desconocido sobre el detrás de escena del videoclip.

La artista explicó que el capitán de Francia fue una de las primeras figuras del fútbol en sumarse al proyecto y recordó la predisposición que tuvo desde el inicio. En ese sentido, le dedicó unas emotivas palabras al atacante: "¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecida". Además, aprovechó la ocasión para enviarle sus mejores deseos al seleccionado francés y remarcar el afecto que recibe por parte del público de ese país.

El mensaje de la cantante llegó en un momento destacado para el delantero, que continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial y pelea por los primeros lugares de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi. Ante Marruecos, volvió a ser protagonista al marcar uno de los goles que sellaron la clasificación de Les Bleus a las semifinales.