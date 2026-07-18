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La angustia de Ester Expósito tras la caída de Mbappé y Francia en la definición por el tercer puesto

Ester Expósito estuvo presente en el Miami Stadium para acompañar a su pareja, Kylian Mbappé, durante el encuentro en el que Francia cayó por 6 a 4 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial.

18 jul 2026, 21:05
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La angustia de Ester Expósito tras la caída de Mbappé y Francia en la definición por el tercer puesto

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La angustia de Ester Expósito tras la caída de Mbappé y Francia en la definición por el tercer puesto

Ester Expósito vivió desde las tribunas la derrota de Francia y Kylian Mbappé ante Inglaterra por 6 a 4 en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial. La actriz acompañó al futbolista en una jornada marcada por la emoción y la tensión del encuentro disputado en el Miami Stadium.

Aunque sus dos goles no fueron suficientes para que Francia se quedara con el tercer puesto, Kylian volvió a dejar su marca en la historia. El delantero logró ampliar su ventaja sobre Lionel Messi y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, al menos hasta que el capitán argentino dispute este domingo a las 16 (hora argentina) la final del mundo ante España.

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La presencia de Ester tomó aún más relevancia debido a los rumores que comenzaron a circular en las últimas semanas sobre una posible crisis entre ambos. A esto se sumaron unas imágenes que aparecieron en X del delantero francés junto a otra mujer y una reciente entrevista en la que la actriz decidió mantener la cautela y evitó brindar detalles sobre su vida privada.

En las imágenes que comenzaron a circular, se la observa con un gesto serio y muy concentrada en cada momento del encuentro, viviendo con intensidad la situación y sufriendo a la par de la figura mundial.

Cuál es el vínculo de Shakira con Mbappé

Antes del duelo en el que Francia venció 2 a 0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, Shakira tuvo un gesto especial con Kylian Mbappé. La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para destacar la actitud del delantero francés durante la producción de Dai Dai, la canción oficial del torneo que interpreta junto a Burna Boy, y compartió un detalle desconocido sobre el detrás de escena del videoclip.

La artista explicó que el capitán de Francia fue una de las primeras figuras del fútbol en sumarse al proyecto y recordó la predisposición que tuvo desde el inicio. En ese sentido, le dedicó unas emotivas palabras al atacante: "¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video fue Mbappé? Kylian, te estaré eternamente agradecida". Además, aprovechó la ocasión para enviarle sus mejores deseos al seleccionado francés y remarcar el afecto que recibe por parte del público de ese país.

El mensaje de la cantante llegó en un momento destacado para el delantero, que continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial y pelea por los primeros lugares de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi. Ante Marruecos, volvió a ser protagonista al marcar uno de los goles que sellaron la clasificación de Les Bleus a las semifinales.

     

 

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