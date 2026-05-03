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Histórico: Franco Colapinto terminó 8° en Miami y sumó en su mejor resultado en F1

El piloto argentino completó una gran actuación en el GP de Miami: terminó octavo, aportó cuatro puntos para Alpine e igualó su mejor resultado histórico en la Fórmula 1.

Explosivo inicio en Miami: Franco Colapinto ganó terreno entre incidentes

Explosivo inicio en Miami: Franco Colapinto ganó terreno entre incidentes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine F1 Team) completó una de las mejores actuaciones de su trayectoria al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami y sumar cuatro puntos importantes para el campeonato.

Leé también Franco Colapinto largó 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1
Franco Colapinto, en primer plano con su Alpine- AFP

La victoria fue para Kimi Antonelli con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que el podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, ambos representantes de McLaren Formula 1 Team.

Cómo fue la largada de Franco Colapinto

El argentino, que partió desde la cuarta fila, logró mantenerse firme en medio del desorden generalizado y capitalizó los errores ajenos para escalar posiciones en los primeros metros.

Adelante, Charles Leclerc tuvo una salida impecable y se adueñó rápidamente de la punta. Detrás suyo aparecía Max Verstappen, pero un trompo inesperado lo dejó fuera de línea y generó una situación de riesgo para todo el pelotón.

Aunque Franco Colapinto no reaccionó de la mejor manera al apagarse los semáforos, se recompuso enseguida y encontró espacios para superar varios autos en medio del caos.

Con sangre fría y precisión, el joven piloto argentino se metió en la pelea y volvió a demostrar reflejos de elite en un momento límite.

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