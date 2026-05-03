Último momento en la F1: la tormenta complica el GP de Miami y crece la incertidumbre

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Colapinto, expectante ante una oportunidad inesperada

Para Colapinto, el caos climático puede transformarse en una gran chance. Las carreras bajo lluvia suelen alterar la lógica habitual, reducen diferencias entre autos y premian la concentración, el talento y la capacidad de adaptación.

El piloto argentino partirá octavo, por delante de su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, que largará décimo. En una pista cambiante, una buena salida o una estrategia acertada podrían permitirle meterse rápidamente en la pelea por los puntos grandes.

El joven bonaerense viene mostrando crecimiento carrera tras carrera y en Miami buscará consolidarse ante la mirada del mundo.

Así quedó la grilla de partida

Kimi Antonelli

Max Verstappen

Charles Leclerc

Lando Norris

George Russell

Lewis Hamilton

Oscar Piastri

Franco Colapinto

Isack Hadjar

Pierre Gasly

Cómo estará el clima durante la carrera

El pronóstico no es alentador. Se espera una temperatura cercana a los 27 grados, humedad elevada y una probabilidad de precipitaciones muy alta durante toda la jornada.

Pero el dato que más preocupa no es el agua sobre el asfalto, sino la posibilidad de tormentas eléctricas en distintos momentos de la tarde. Si eso ocurre, la organización podría frenar la actividad hasta que desaparezca el riesgo.

Un circuito que puede volverse una trampa

El Miami International Autodrome, montado alrededor del Hard Rock Stadium, combina largas rectas con sectores muy técnicos y 19 curvas. Con lluvia, la adherencia cambia por completo y cualquier error puede pagarse caro.

Además, la visibilidad detrás de otros autos se reduce drásticamente cuando hay mucha agua, algo que suele generar accidentes, ingresos del auto de seguridad o banderas rojas.