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Último momento en la F1: la tormenta complica el GP de Miami y crece la incertidumbre

Fuertes lluvias y riesgo de tormentas eléctricas generan máxima incertidumbre en el Gran Premio de Miami. El clima sigue siendo una amenaza constante y no se descartan nuevas decisiones si las condiciones empeoran.

Último momento en la F1: la tormenta complica el GP de Miami y crece la incertidumbre

El Gran Premio de Miami atraviesa horas de máxima tensión. Las fuertes lluvias que afectan a Miami y el riesgo de tormentas eléctricas mantienen en vilo a la organización, a los equipos y a miles de fanáticos, ya que la competencia podría sufrir más demoras, neutralizaciones o modificaciones de último momento.

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En medio de ese escenario cargado de incertidumbre, Franco Colapinto se prepara para una de las carreras más importantes de su temporada. El argentino largará desde la octava posición y buscará aprovechar cualquier oportunidad en una pista que podría presentar condiciones extremadamente difíciles desde la primera vuelta.

La principal preocupación de la Fédération Internationale de l'Automobile no pasa solamente por la lluvia, sino por la posibilidad de actividad eléctrica en la zona. En el estado de Florida existen protocolos estrictos para eventos masivos al aire libre, por lo que la presencia de rayos puede obligar a detener actividades inmediatamente por razones de seguridad.

Por eso, en las horas previas ya se resolvió adelantar el horario de largada para intentar esquivar el peor tramo del temporal. Sin embargo, el clima sigue siendo una amenaza constante y no se descartan nuevas decisiones si las condiciones empeoran.

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Colapinto, expectante ante una oportunidad inesperada

Para Colapinto, el caos climático puede transformarse en una gran chance. Las carreras bajo lluvia suelen alterar la lógica habitual, reducen diferencias entre autos y premian la concentración, el talento y la capacidad de adaptación.

El piloto argentino partirá octavo, por delante de su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, que largará décimo. En una pista cambiante, una buena salida o una estrategia acertada podrían permitirle meterse rápidamente en la pelea por los puntos grandes.

El joven bonaerense viene mostrando crecimiento carrera tras carrera y en Miami buscará consolidarse ante la mirada del mundo.

Así quedó la grilla de partida

  • Kimi Antonelli
  • Max Verstappen
  • Charles Leclerc
  • Lando Norris
  • George Russell
  • Lewis Hamilton
  • Oscar Piastri
  • Franco Colapinto
  • Isack Hadjar
  • Pierre Gasly

Cómo estará el clima durante la carrera

El pronóstico no es alentador. Se espera una temperatura cercana a los 27 grados, humedad elevada y una probabilidad de precipitaciones muy alta durante toda la jornada.

Pero el dato que más preocupa no es el agua sobre el asfalto, sino la posibilidad de tormentas eléctricas en distintos momentos de la tarde. Si eso ocurre, la organización podría frenar la actividad hasta que desaparezca el riesgo.

Un circuito que puede volverse una trampa

El Miami International Autodrome, montado alrededor del Hard Rock Stadium, combina largas rectas con sectores muy técnicos y 19 curvas. Con lluvia, la adherencia cambia por completo y cualquier error puede pagarse caro.

Además, la visibilidad detrás de otros autos se reduce drásticamente cuando hay mucha agua, algo que suele generar accidentes, ingresos del auto de seguridad o banderas rojas.

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