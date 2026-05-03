La sorpresiva revelación de la ex de Valentino López sobre Wanda Nara como suegra: "Tiene..."

“Ella siempre fue compinche conmigo”, remarcó Carola Sánchez Aloe sobre el buen vínculo que mantuvo con la mediática, y dejó en claro que comían sushi juntas y que la extraña.

“La extraño a ella, a Nora, a los hermanos, a todos”, confesó. Sin embargo, la joven descartó una posibilidad de reconciliarse con Valentino, quien juega en las divisiones inferiores de River Plate: "Todo bien pero ya está”, concluyó firme.

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Wanda Nara confesó qué es lo que más le cuesta de su faceta actoral

Wanda Nara reveló sin filtros qué es lo que le resulta más complejo de la actuación tras lo que fue su primera semana de grabaciones de "¿Querés ser mi hijo?", el film que se está rodando en Uruguay.

Sebastián Wainraich la entrevistó en su ciclo radial Vuelta y media (Urbana Play 104.3) donde la mediática no ocultó su entusiasmo por esta experiencia que la saca de su zona habitual dentro de los medios.

"Estoy muy feliz y contenta. Hay un grupo hermoso de trabajo, es todo un mundo nuevo para mí, estoy conociendo y metiéndome en un desafío enorme", expresó al comienzo de la charla sobre esta nueva faceta laboral.

Y agregó feliz: "Me encanta hacer cosas que me motiven, que me saquen del lugar de comodidad. Estaba muy tranquila con la conducción, pero el cine es algo nuevo".

En ese sentido, reconoció sobre sus miedos en la previa: "Fue todo un trabajo. Yo pensaba que no me iba a poder memorizar ni dos o tres palabras seguidas, pero la responsabilidad y el respeto hacia los compañeros hace que te estudies todo".

Y entre risas reconoció un rasgo muy propio de su personalidad que influyó en este nuevo proceso: "Me costó porque yo soy muy volada, pero también soy muy responsable con el trabajo".