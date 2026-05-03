Maia Reficco mostró las primeras fotos privadas con Franco Colapinto: "Reaparezco"

En la misma se destacan dos imágenes con Franco Colapinto: una vestido como piloto listo para subirse al auto y en otra compartiendo el mismo avión, donde Franco sonríe con los ojos cerrados y recostado sobre el asiento, completamente enamorado.

El deportista comentó la publicación con corazones y emojis de enamorado mientras que después comentó: "Qué ganas de ser tu hab!". El posteo de Maia Reficco se llenó de comentarios de sus seguidores felices por la consolidación del romance entre los dos.

"Los amo, me encanta la pareja que hacen", "Sean siempre felices", "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", "Viva el amor vivan los novios", fueron algunos de los comentarios que se observaron tras las primeras fotos que compartió Reficco con Colapinto.

En tanto, el piloto de Alpine también compartió desde su cuenta en Instagram una imagen tomado de la mano con la actriz y cantante a pura risa y dándose un beso. "Franquitooo", comentó la artista en su publicación en medio del gran momento que pasan juntos.

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Maia Reficco franco colapinto2

Las fotos de Maia Reficco y Franco Colapinto juntos en Palermo

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos compartiendo un momento relajado en una cafetería del barrio porteño de Palermo. La pareja disfrutó de la salida en compañía de amigos, entre ellos la reconocida tiktoker Ailín Tokman.

La actriz eligió un look sencillo y cómodo: un buzo negro y el cabello recogido, mientras que el piloto de automovilismo optó por una gorra blanca y un sweater claro con dados rojos estampados, un detalle que llamó la atención de quienes lo reconocieron.

La presencia de ambos no pasó inadvertida para los fanáticos que siguen de cerca cada aparición pública de Franco Colapinto. Entre charlas y sonrisas, se mostraron cercanos y naturales, disfrutando de la tarde porteña sin perder su estilo personal.

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