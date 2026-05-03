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El mensaje de Alpine para Colapinto por el octavo puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1

El piloto argentino terminó octavo en el Gran Premio de Miami, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y le dio puntos valiosos a Alpine.

El mensaje de Alpine para Colapinto por el octavo puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1

El mensaje de Alpine para Colapinto por el octavo puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1
Leé también Messi fue al Gran Premio de Miami para apoyar a Franco Colapinto
messi fue al gran premio de miami para apoyar a franco colapinto

El argentino mostró un rendimiento sólido durante todo el fin de semana y logró cerrar una actuación que ratifica su crecimiento en la máxima categoría.

Alpine celebró la actuación del argentino

La escudería francesa no tardó en destacar la performance de Colapinto en sus redes sociales. "P8, Vamos Fran", publicó Alpine tras la carrera, celebrando los cuatro puntos conseguidos por el piloto argentino en el circuito callejero de Miami.

alpine3

Más tarde, el equipo agregó otro mensaje: "Un día de suerte dispar, pero traemos cuatro puntos más a Enstone".

alpine

Igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

Con este octavo puesto, Colapinto alcanzó nuevamente su mejor ubicación histórica en la categoría.

Su antecedente había sido el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando también terminó octavo, en aquella oportunidad con Williams Racing.

El único Alpine en la bandera a cuadros

La carrera tuvo un sabor agridulce para Alpine, ya que Pierre Gasly abandonó en la sexta vuelta tras sufrir un accidente.

De esta manera, Colapinto fue el único representante del equipo en completar la competencia y aportar puntos al campeonato.

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