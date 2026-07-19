Impactante: el color del show del entretiempo con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira en la final

Cómo fue la previa del partido entre la Argentina y España en el MetLife

Los momentos preliminares al pitazo inicial incluyeron la preparación de los planteles y la entonación de las estrofas patrias de las naciones finalistas.

Una vez concluida la primera parte de la ceremonia de clausura, los arqueros de Argentina y España salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Minutos después, el resto de los futbolistas de ambas selecciones completó la entrada en calor. El plano de los actos protocolares locales sumó una figura de peso de la industria del entretenimiento: uno de los momentos más esperados de la tarde fue el himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson. La transmisión capturó los aplausos del presidente estadounidense, Donald Trump, en el palco, validando la presencia institucional en el estadio.

Antes del ingreso definitivo de las delegaciones, la música oficial y las celebridades internacionales terminaron de moldear el ambiente de la gran final. Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini interpretaram “Desire”, la canción representativa de la FIFA. Por su parte, el actor Tom Cruise dio un breve discurso sobre la importancia de la competencia. El cierre de los actos preliminares se concretó de manera exacta sobre el horario pautado: dos minutos antes de las 16, ambos equipos salieron a la cancha y se entonaron los himnos de España y de la Argentina, en la voz de María Becerra, en un cambio de protocolo inédito para una final de la Copa del Mundo.

Qué artistas cantaron en el primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales

El descanso entre las dos mitades del partido albergó una innovadora propuesta musical que reunió a los máximos exponentes del pop y el pop coreano.

La gran innovación organizativa de la cita ecuménica emuló los grandes estándares de los espectáculos deportivos de la cultura norteamericana. La gran novedad de esta final fue el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl.

La seguidilla de presentaciones artísticas sobre el césped se estructuró con un ritmo frenético:

Madonna: Fue la primera en cantar y apareció en un jeep junto a los reconocidos jugadores brasileros Ronaldo y Ronaldinho .

Segmento sinfónico: Después fue el turno del Coro PS22 Chorus, Plaza Sésamo y Los Muppets, comandados por el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel .

BTS y Justin Bieber: Los BTS continuaron el show con un gran volumen de bailarines que acompañaban su hit ”Dynamite" , mientras que Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah” mientras tocaba la guitarra .

Shakira: La estrella colombiana cantó “Dai Dai”, el tema de la Copa del Mundo 2026.

El cierre de la increíble puesta en escena del medio tiempo estuvo encargado del Coro PS22. La dirección artística fue pensada por Chris Martin, líder de Coldplay, dándole una fisonomía uniforme a toda la producción musical.

Cuánto tiempo duró el entretiempo de la final del Mundial 2026

La duración total del período de descanso de los futbolistas se controló rigurosamente para no alterar de manera excesiva los tiempos reglamentarios del deporte.

A pesar de las especulaciones previas que manejaban los analistas de la competencia, las autoridades de la FIFA ajustaron los cronómetros para evitar una extensión desmedida. A diferencia de lo que sucede en el Super Bowl, el entretiempo no se extenderá a media hora, como se estimaba. Los datos operativos oficiales de la transmisión ratificaron que el espectáculo duró alrededor de 11 minutos y tuvo un gran despliegue por toda la cancha. Asimismo, las planillas confirmaron que el espectáculo duró 11 minutos y el descanso completo fue de 17 minutos, apenas dos más que un entretiempo habitual, incluyendo las tareas logísticas de montaje y desmontaje del escenario.