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MUNDIAL 2026

Impactante: el color del show del entretiempo con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira en la final

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber hicieron vibrar el MetLife en el primer espectáculo de medio tiempo de los Mundiales. Detalles de un show histórico.

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Foto: Reuters 

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La gran definición de la Copa del Mundo en Norteamérica no solo acaparó la atención del planeta por el plano estrictamente deportivo, sino también por un despliegue de entretenimiento sin precedentes en la historia de la FIFA. La ceremonia de clausura del Mundial 2026 empezó esta tarde con la aparición del streamer IShowSpeed y una impactante presentación de Post Malone, dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El imponente marco musical sirvió como el inicio de una jornada repleta de estrellas internacionales de la música y el cine.

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El puntapié inicial de la fiesta en el trazado estadounidense estuvo a cargo de las plataformas digitales y la música tradicional norteamericana. El streamer y youtuber estadounidense Speed, una de las personalidades más seguidas durante el torneo, fue el primero en salir a escena. Lo hizo con una presentación del tema “Champions”, cuyo estribillo repite “This is the World Cup”. Inmediatamente después llegó el turno del segundo artista de la grilla: Malone apareció con una estética inspirada en la música country para interpretar “Chrome Heartbreaker”, capturando la atención de los miles de espectadores.

La diagramación artística y estructural del evento de cierre del certamen ecuménico contó con la colaboración de especialistas en grandes puestas en escena globales. El evento, que comenzó a las 14.40, fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. De acuerdo a las especificaciones institucionales de los organizadores, la puesta en escena busca reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo fue la previa del partido entre la Argentina y España en el MetLife

Los momentos preliminares al pitazo inicial incluyeron la preparación de los planteles y la entonación de las estrofas patrias de las naciones finalistas.

Una vez concluida la primera parte de la ceremonia de clausura, los arqueros de Argentina y España salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Minutos después, el resto de los futbolistas de ambas selecciones completó la entrada en calor. El plano de los actos protocolares locales sumó una figura de peso de la industria del entretenimiento: uno de los momentos más esperados de la tarde fue el himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson. La transmisión capturó los aplausos del presidente estadounidense, Donald Trump, en el palco, validando la presencia institucional en el estadio.

Antes del ingreso definitivo de las delegaciones, la música oficial y las celebridades internacionales terminaron de moldear el ambiente de la gran final. Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini interpretaram “Desire”, la canción representativa de la FIFA. Por su parte, el actor Tom Cruise dio un breve discurso sobre la importancia de la competencia. El cierre de los actos preliminares se concretó de manera exacta sobre el horario pautado: dos minutos antes de las 16, ambos equipos salieron a la cancha y se entonaron los himnos de España y de la Argentina, en la voz de María Becerra, en un cambio de protocolo inédito para una final de la Copa del Mundo.

Qué artistas cantaron en el primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales

El descanso entre las dos mitades del partido albergó una innovadora propuesta musical que reunió a los máximos exponentes del pop y el pop coreano.

La gran innovación organizativa de la cita ecuménica emuló los grandes estándares de los espectáculos deportivos de la cultura norteamericana. La gran novedad de esta final fue el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl.

La seguidilla de presentaciones artísticas sobre el césped se estructuró con un ritmo frenético:

  • Madonna: Fue la primera en cantar y apareció en un jeep junto a los reconocidos jugadores brasileros Ronaldo y Ronaldinho.

  • Segmento sinfónico: Después fue el turno del Coro PS22 Chorus, Plaza Sésamo y Los Muppets, comandados por el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel.

  • BTS y Justin Bieber: Los BTS continuaron el show con un gran volumen de bailarines que acompañaban su hit ”Dynamite", mientras que Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah” mientras tocaba la guitarra.

  • Shakira: La estrella colombiana cantó “Dai Dai”, el tema de la Copa del Mundo 2026.

El cierre de la increíble puesta en escena del medio tiempo estuvo encargado del Coro PS22. La dirección artística fue pensada por Chris Martin, líder de Coldplay, dándole una fisonomía uniforme a toda la producción musical.

Cuánto tiempo duró el entretiempo de la final del Mundial 2026

La duración total del período de descanso de los futbolistas se controló rigurosamente para no alterar de manera excesiva los tiempos reglamentarios del deporte.

A pesar de las especulaciones previas que manejaban los analistas de la competencia, las autoridades de la FIFA ajustaron los cronómetros para evitar una extensión desmedida. A diferencia de lo que sucede en el Super Bowl, el entretiempo no se extenderá a media hora, como se estimaba. Los datos operativos oficiales de la transmisión ratificaron que el espectáculo duró alrededor de 11 minutos y tuvo un gran despliegue por toda la cancha. Asimismo, las planillas confirmaron que el espectáculo duró 11 minutos y el descanso completo fue de 17 minutos, apenas dos más que un entretiempo habitual, incluyendo las tareas logísticas de montaje y desmontaje del escenario.

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