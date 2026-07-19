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Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1

El piloto argentino largó desde la 11ª posición, protagonizó una sólida actuación en Spa-Francorchamps y cruzó la meta en el décimo lugar para aportar una unidad a su equipo. Kimi Antonelli se quedó con la victoria.

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Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró una destacada actuación este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 al finalizar décimo y sumar un punto para Alpine. El piloto argentino partió desde la 11ª posición, ganó un lugar en carrera y volvió a meterse en la zona de puntuación.

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A lo largo de la competencia disputada en el circuito de Spa-Francorchamps, el pilarense mostró un buen ritmo y llegó a ubicarse octavo durante varias vueltas, aunque sobre el final perdió dos posiciones y terminó dentro del top 10.

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Bélgica

El representante de Alpine partió desde la 11ª posición y aprovechó un espacio por el sector interno para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al brasileño Gabriel Bortoleto antes de llegar a la primera curva del circuito de Spa-Francorchamps.

Instantes después, un incidente que involucró a George Russell y Lewis Hamilton le permitió seguir avanzando en el clasificador. Aunque llegó a superar a otros rivales durante esa maniobra, debió devolver algunas posiciones por haber recortado la chicana y quedó ubicado en el octavo lugar durante los primeros giros.

Con el correr de las vueltas, Colapinto sostuvo un buen ritmo y se mantuvo en la lucha por los puntos, pese a que el rendimiento del Alpine fue disminuyendo. Tras cumplir con su parada en boxes y completar la estrategia del equipo, el argentino logró mantenerse dentro del top 10 hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, el piloto de Pilar terminó décimo, resultado que le permitió sumar un punto para Alpine en una carrera que volvió a mostrar su capacidad para ganar posiciones en las largadas y aprovechar cada oportunidad en pista.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Gasly, compañero de Colapinto, finalizó en la 11ª posición, a un paso de la zona de puntos.

El representante de Alpine partió desde la 11ª posición y aprovechó un espacio por el sector interno para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al brasileño Gabriel Bortoleto antes de llegar a la primera curva del circuito de Spa-Francorchamps.

Instantes después, un incidente que involucró a George Russell y Lewis Hamilton le permitió seguir avanzando en el clasificador. Aunque llegó a superar a otros rivales durante esa maniobra, debió devolver algunas posiciones por haber recortado la chicana y quedó ubicado en el octavo lugar durante los primeros giros.

Con el correr de las vueltas, Colapinto sostuvo un buen ritmo y se mantuvo en la lucha por los puntos, pese a que el rendimiento del Alpine fue disminuyendo. Tras cumplir con su parada en boxes y completar la estrategia del equipo, el argentino logró mantenerse dentro del top 10 hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, el piloto de Pilar terminó décimo, resultado que le permitió sumar un punto para Alpine en una carrera que volvió a mostrar su capacidad para ganar posiciones en las largadas y aprovechar cada oportunidad en pista.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Gasly, compañero de Colapinto, finalizó en la 11ª posición, a un paso de la zona de puntos.

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