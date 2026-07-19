Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine en la Fórmula 1

Con el correr de las vueltas, Colapinto sostuvo un buen ritmo y se mantuvo en la lucha por los puntos, pese a que el rendimiento del Alpine fue disminuyendo. Tras cumplir con su parada en boxes y completar la estrategia del equipo, el argentino logró mantenerse dentro del top 10 hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, el piloto de Pilar terminó décimo, resultado que le permitió sumar un punto para Alpine en una carrera que volvió a mostrar su capacidad para ganar posiciones en las largadas y aprovechar cada oportunidad en pista.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Gasly, compañero de Colapinto, finalizó en la 11ª posición, a un paso de la zona de puntos.

El representante de Alpine partió desde la 11ª posición y aprovechó un espacio por el sector interno para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al brasileño Gabriel Bortoleto antes de llegar a la primera curva del circuito de Spa-Francorchamps.

Instantes después, un incidente que involucró a George Russell y Lewis Hamilton le permitió seguir avanzando en el clasificador. Aunque llegó a superar a otros rivales durante esa maniobra, debió devolver algunas posiciones por haber recortado la chicana y quedó ubicado en el octavo lugar durante los primeros giros.

Con el correr de las vueltas, Colapinto sostuvo un buen ritmo y se mantuvo en la lucha por los puntos, pese a que el rendimiento del Alpine fue disminuyendo. Tras cumplir con su parada en boxes y completar la estrategia del equipo, el argentino logró mantenerse dentro del top 10 hasta la bandera a cuadros.

Finalmente, el piloto de Pilar terminó décimo, resultado que le permitió sumar un punto para Alpine en una carrera que volvió a mostrar su capacidad para ganar posiciones en las largadas y aprovechar cada oportunidad en pista.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Gasly, compañero de Colapinto, finalizó en la 11ª posición, a un paso de la zona de puntos.