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El juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial con la Selección Argentina: "Voy a..."

El joven mediocampista del Como italiano expresó su orgullo por defender la camiseta de la Selección Argentina y emuló una histórica frase de Lionel Messi de cara al futuro.

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El juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial con la Selección Argentina: Voy a...

El dolor por la derrota en la definición de la Copa del Mundo dio paso a las primeras expresiones de compromiso por parte de las generaciones que representan el futuro del seleccionado nacional. La promesa de Nico Paz tras la derrota: “Voy a darlo todo para traer esta copa de vuelta”, resonó con fuerza en las plataformas digitales. El mediocampista argentino Nicolás Paz, de muy poco rodaje durante todo el Mundial 2026, se mostró “orgulloso” de jugar para la Selección Argentina en un sentido mensaje posterior a la derrota en la final. El volante exteriorizó sus sentimientos en un escenario particular, dado que la caída de la Albiceleste se produjo justamente frente a su país de nacimiento.

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La identidad del futbolista constituye un caso de pertenencia y convicción familiar que los hinchas valoran de manera especial. El futbolista, que nació en Tenerife, España, y es hijo del bahiense Pablo Paz, contó la alegría que le genera representar al país e incluso prometió darlo todo para obtener un nuevo campeonato mundialista en el futuro. Argentino por elección, al haber nacido en Tenerife pero optar por la nacionalidad argentina de su padre, el talentoso mediocampista del Como italiano escribió un bonito mensaje en redes sociales tras una dolorosa derrota de La Scaloneta, ratificando su postura de defender los colores nacionales por encima de cualquier otra alternativa internacional.

El descargo del juvenil repasó el valor institucional de portar la indumentaria oficial y el impacto que le causó convivir cotidianamente con los referentes del plantel mayor. El jugador de 21 años comenzó el comunicado señalando el orgullo que le genera “representar a este país y a esta Selección”, ratificando que su alegría no disminuye por una derrota, que además fue ante su país natal, y asegurando que siente satisfacción “hoy más que nunca”, marcando una postura madura ante la adversidad deportiva.

Qué dijo Nico Paz sobre sus compañeros de la Selección Argentina

El volante juvenil elogió la calidad humana del plantel comandado por Lionel Scaloni y destacó la entrega absoluta de los futbolistas en el MetLife Stadium.

La experiencia puertas adentro del vestuario dejó una huella profunda en las consideraciones del volante de la liga italiana. Sobre sus compañeros, a los que calificó de “personas increíbles”, el mediocampista mostró su alegría por haber formado parte del grupo y destacó que “mueran por estos colores” y que “dejan el corazón y el alma en todo momento”, reconociendo el esfuerzo colectivo que se realizó para alcanzar la instancia decisiva del certamen.

Cómo reaccionó Nico Paz ante el título obtenido por España

El futbolista nacido en Tenerife se tomó un espacio en su comunicado para reconocer el logro de la delegación europea en Norteamérica.

A pesar de la lógica tristeza por el resultado esquivo para la delegación albiceleste, el mediocampista mantuvo una línea de respeto protocolar hacia el país donde se crió. Luego de agradecerles a sus compañeros de plantel, el mediocampista felicitó al pueblo español y a su gente por una nueva conquista mundialista, la segunda tras la copa alzada en Sudáfrica 2010, mostrando hidalguía deportiva.

Finalmente, el futbolista evocó una referencia histórica vinculada al máximo emblema contemporáneo del fútbol local para sellar su compromiso a largo plazo con la federación. Por último, Paz evocó una promesa hecha por el astro argentino Lionel Messi poco después de caer en la final del Mundial de Brasil 2014, al declarar: “prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”. Tras el mensaje ilusionante, Nico Paz sentenció con énfasis: “¡Aguante Argentina siempre, en las buenas y en las malas!”, cerrando una publicación que cosechó múltiples interacciones.

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