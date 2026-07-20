El juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial con la Selección Argentina: "Voy a..."

La experiencia puertas adentro del vestuario dejó una huella profunda en las consideraciones del volante de la liga italiana. Sobre sus compañeros, a los que calificó de “personas increíbles”, el mediocampista mostró su alegría por haber formado parte del grupo y destacó que “mueran por estos colores” y que “dejan el corazón y el alma en todo momento”, reconociendo el esfuerzo colectivo que se realizó para alcanzar la instancia decisiva del certamen.

Cómo reaccionó Nico Paz ante el título obtenido por España

El futbolista nacido en Tenerife se tomó un espacio en su comunicado para reconocer el logro de la delegación europea en Norteamérica.

A pesar de la lógica tristeza por el resultado esquivo para la delegación albiceleste, el mediocampista mantuvo una línea de respeto protocolar hacia el país donde se crió. Luego de agradecerles a sus compañeros de plantel, el mediocampista felicitó al pueblo español y a su gente por una nueva conquista mundialista, la segunda tras la copa alzada en Sudáfrica 2010, mostrando hidalguía deportiva.

Finalmente, el futbolista evocó una referencia histórica vinculada al máximo emblema contemporáneo del fútbol local para sellar su compromiso a largo plazo con la federación. Por último, Paz evocó una promesa hecha por el astro argentino Lionel Messi poco después de caer en la final del Mundial de Brasil 2014, al declarar: “prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”. Tras el mensaje ilusionante, Nico Paz sentenció con énfasis: “¡Aguante Argentina siempre, en las buenas y en las malas!”, cerrando una publicación que cosechó múltiples interacciones.