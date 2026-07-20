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¿Viene Messi? La lista de jugadores que vuelven al país y el operativo de seguridad

La delegación nacional viaja en un vuelo chárter desde Nueva York hacia Buenos Aires. ¿Lionel Messi viene a Argentina?

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¿Viene Messi? La lista de jugadores que vuelven al país y el operativo de seguridad
¿Viene Messi? La lista de jugadores que vuelven al país y el operativo de seguridad

El cierre de la Copa del Mundo dio inicio al inmediato traslado de la comitiva oficial de regreso al territorio nacional para reencontrarse con el público. Tras la derrota 1-0 en la final del Mundial ante España, este lunes la delegación de la Selección Argentina emprendió el viaje de regreso al país en el vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas, cuyo horario estimado de aterrizaje está pautado para cerca de las 18:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La expectativa por el arribo del chárter motivó la confirmación oficial de la nómina de pasajeros, permitiendo certificar que, en medio de los rumores que indicaban que parte del seleccionado nacional no volvería a la Argentina, el plantel no viaja completo.

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La lista detallada de los deportistas que abordaron la aeronave en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York ratifica la presencia de la gran mayoría de los protagonistas del certamen norteamericano:

  • Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso forman parte del pasaje.

  • Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi.

  • Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco también se encuentran en pleno vuelo hacia el país.

  • Delanteros y atacantes: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

Qué jugadores de la Selección Argentina no regresan al país tras el Mundial

Dos de los máximos referentes y piezas titulares del esquema táctico nacional permanecen en Norteamérica para iniciar su período de descanso.

La conformación de la nómina de pasajeros dejó expuestas dos ausencias de peso dentro del chárter oficial de Aerolíneas Argentinas. De esta manera, los únicos dos futbolistas que no regresarán al país luego de caer en la gran final de la Copa del Mundo ante el elenco español son Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes permanecerán en Estados Unidos para, luego de un receso por vacaciones, sumarse a las prácticas del Inter Miami.

Por otra parte, la estructura logística que acompaña a los jugadores contempla tanto al cuerpo técnico como a las autoridades dirigenciales locales, con Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Fabián Ayala y Walter Samuel a la cabeza. El conductor del grupo viaja en un contexto particular de contención personal: Scaloni, quien este domingo en la conferencia de prensa post partido puso en duda su continuidad al frente del elenco argentino una vez que cumpla su contrato vigente -vence en diciembre de este año-, está acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos.

Asimismo, la plana mayor de la conducción del fútbol local forma parte del pasaje. En el avión que trae de regreso a la selección argentina también viaja el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien vuela junto a Matías, uno de sus hijos y actual presidente de Barracas Central, mientras que una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

Cómo es el operativo de seguridad y la recepción para la Selección Argentina en Ezeiza

Las autoridades montaron un dispositivo conjunto de control en los accesos de la terminal aérea y prepararon un particular mensaje visual sobre el terreno.

Las inmediaciones del aeropuerto Ministro Pistarini comenzaron a registrar movimientos oficiales desde las primeras horas de la jornada dominical y de este lunes. Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

En el plano estrictamente estético y de infraestructura, la terminal aérea presentará un detalle singular que podrá apreciarse desde las ventanillas de la aeronave antes de tocar suelo. De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

¿Habrá festejos oficiales u homenajes del Gobierno por el subcampeonato?

La federación del fútbol local optó por no organizar eventos masivos de celebración ni concretar visitas de carácter institucional a las sedes del poder político.

Las definiciones en torno a los homenajes públicos quedaron delineadas tras el regreso del plantel desde Nueva York. Si bien anoche el presidente Javier Milei anunció que decretaría feriado al día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino no prevé que se realicen festejos oficiales. Bajo esta misma premisa de perfil bajo tras la derrota ante España, se constató que la delegación tampoco aceptaría la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada, dando por concluidas las actividades formales una vez que se concrete el desembarco en Ezeiza.

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