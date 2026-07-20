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Luis Caputo se cruzó en redes con un controvertido periodista inglés por la final del Mundial

El periodista inglés es conocido por sus duras opiniones. Incluso le valió que lo despidieran de un programa clásico de las mañanas de TV cuando dijo que no le creía nada a lo que contaron los príncipes Harry y Meghan con Oprah Winfrey. El ministro de Economía le respondió los dichos sobre la comparación de Malvinas y un partido de fútbol.

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El ministro Luis Caputo le respondio a los duros comentarios de un polémico peeriodista inglés. (Foto: A24.com)

El ministro Luis Caputo le respondio a los duros comentarios de un polémico peeriodista inglés. (Foto: A24.com)
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Foto: Reuters 
El ministro Luis Caputo le respondió al periodista inglés Piers Morgan por sus comentarios hirientes sobre la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Caputo)

El ministro Luis Caputo le respondió al periodista inglés Piers Morgan por sus comentarios hirientes sobre la Argentina. (Foto: Cuenta de X de Caputo)

"Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días, solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos muestra algo de dignidad y deja de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase...".

Así le contestó ministro con rigor, porque este controvertido periodista luego de la derrota inglesa pidió que la Argentina fuera humillada en la final.

Los comentarios del periodista Morgan motivaron la respuesta del ministro Luis Caputo. (foto: Cuenta de X de Morgan)

Los comentarios del periodista Morgan motivaron la respuesta del ministro Luis Caputo. (foto: Cuenta de X de Morgan)

Luego del partido ganado por España, publicó un nuevo mensaje. Con una foto de la escaramuza del final y un texto que dice: "Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, específicamente Paredes. Solo un grupo de matones violentos, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder".

Este periodista es conocido en el Reino Unido por sus comentarios tan duros como polémicos. Tanto, que hasta le costó su puesto de trabajo en un noticiero de las mañanas de la principal emisora privada de televisión.

Un periodista provocador, resentido por la derrota de Inglaterra ante la Scaloneta

Piers Morgan tiene 61 años y una carrera llena de polémicas por sus comentarios. Su salida de ITV se produjo en marzo de 2021, tras una enorme controversia por sus comentarios sobre Meghan Markle. Después de la entrevista que la duquesa de Sussex concedió junto al príncipe Harry a Oprah Winfrey.

Morgan aseguró al aire que no le creía "ni una palabra", incluso cuando Meghan reveló que había sufrido pensamientos suicidas. ITV es la principal cadena privada británica y conducía el noticiero matinal con la popular Sussana Reid, quien sigue aún hoy en ese espacio.

Morgan se burló y calificó de mentirosos a los príncipes de Sussex tras su aparición en el programa de Oprah Winfrey. Conclusión: lo echaron del programa que hacía por la cadena ITV junto a la periodista Sussana Reid. (Foto: Gentileza The sun)

Morgan se burló y calificó de mentirosos a los príncipes de Sussex tras su aparición en el programa de Oprah Winfrey. Conclusión: lo echaron del programa que hacía por la cadena ITV junto a la periodista Sussana Reid. (Foto: Gentileza The sun)

El periodista comenzó a calentar una polémica insignificante cuando Inglaterra perdió contra la Argentina. Si hubo un partido en que la Argentina jugó bien y no merecía perder fue justamente ese. La remontada final fue estrictamente justa y merecida.

Sin embargo, el periodista inglés sacó por las redes sociales un mensaje más que duro y totalmente equivocado.

Piers Morgan, furioso contra la Argentina cuando vio la bandera sobre la soberanía de Malvinas. (foto: cuenta de X de Morgan)

Piers Morgan, furioso contra la Argentina cuando vio la bandera sobre la soberanía de Malvinas. (foto: cuenta de X de Morgan)

"Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la guerra de Malvinas", fue su mensaje luego de ese partido y al ver la bandera de Malvinas. Morgan recibió tal cantidad de respuestas contrarias que envió otro mensaje protestando por los ataques que recibió, por algo que él mismo provocó.

Otro mensaje anterior del ministro Caputo replicando al periodista inglés. (Foto: Cuenta de X de Caputo)

Otro mensaje anterior del ministro Caputo replicando al periodista inglés. (Foto: Cuenta de X de Caputo)

En su momento, el ministro Luis Caputo escribió: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas vana a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

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