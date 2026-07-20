Luis Caputo se cruzó en redes con un controvertido periodista inglés por la final del Mundial

"Mocoso malcriado". Así calificó el ministro de Economía Luis Caputo al periodista inglés Piers Morgan por sus dichos tanto con el partido de semifinales como lo que dijo tras el encuentro en que España se consagró campéon del mundo.
El periodista inglés es conocido por sus duras opiniones. Incluso le valió que lo despidieran de un programa clásico de las mañanas de TV cuando dijo que no le creía nada a lo que contaron los príncipes Harry y Meghan con Oprah Winfrey. El ministro de Economía le respondió los dichos sobre la comparación de Malvinas y un partido de fútbol.
El ministro Luis Caputo le respondio a los duros comentarios de un polémico peeriodista inglés. (Foto: A24.com)
"Mocoso malcriado". Así calificó el ministro de Economía Luis Caputo al periodista inglés Piers Morgan por sus dichos tanto con el partido de semifinales como lo que dijo tras el encuentro en que España se consagró campéon del mundo.
"Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días, solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos muestra algo de dignidad y deja de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase...".
Así le contestó ministro con rigor, porque este controvertido periodista luego de la derrota inglesa pidió que la Argentina fuera humillada en la final.
Luego del partido ganado por España, publicó un nuevo mensaje. Con una foto de la escaramuza del final y un texto que dice: "Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, específicamente Paredes. Solo un grupo de matones violentos, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder".
Este periodista es conocido en el Reino Unido por sus comentarios tan duros como polémicos. Tanto, que hasta le costó su puesto de trabajo en un noticiero de las mañanas de la principal emisora privada de televisión.
Piers Morgan tiene 61 años y una carrera llena de polémicas por sus comentarios. Su salida de ITV se produjo en marzo de 2021, tras una enorme controversia por sus comentarios sobre Meghan Markle. Después de la entrevista que la duquesa de Sussex concedió junto al príncipe Harry a Oprah Winfrey.
Morgan aseguró al aire que no le creía "ni una palabra", incluso cuando Meghan reveló que había sufrido pensamientos suicidas. ITV es la principal cadena privada británica y conducía el noticiero matinal con la popular Sussana Reid, quien sigue aún hoy en ese espacio.
El periodista comenzó a calentar una polémica insignificante cuando Inglaterra perdió contra la Argentina. Si hubo un partido en que la Argentina jugó bien y no merecía perder fue justamente ese. La remontada final fue estrictamente justa y merecida.
Sin embargo, el periodista inglés sacó por las redes sociales un mensaje más que duro y totalmente equivocado.
"Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la guerra de Malvinas", fue su mensaje luego de ese partido y al ver la bandera de Malvinas. Morgan recibió tal cantidad de respuestas contrarias que envió otro mensaje protestando por los ataques que recibió, por algo que él mismo provocó.
En su momento, el ministro Luis Caputo escribió: "Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas vana a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".