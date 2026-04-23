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Por qué la guerra en Medio Oriente puede provocar un aumento en el precio de los preservativos

La guerra entre Irán y los Estados Unidos se encuentra ya en su novena semana. Las negociaciones de paz solo muestran la pobreza de la calidad de los líderes de ambos países. Mientras tanto, un efecto no deseado afecta a una industria.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El inesperado efecto colateral de la guerra de Medio Oriente que nos afecta a todos. Foto: Gentileza NYTimes)

El inesperado efecto colateral de la guerra de Medio Oriente que nos afecta a todos. Foto: Gentileza NYTimes)
Leé también ¿Segunda ronda de negociaciones? El nuevo cortocircuito entre Trump e Irán que impacta en el petróleo
Tensión en el estrecho de Ormuz. Un barco militar de EE.UU. impide el paso de un petrolero iraní. (foto: Captura de TV)

Como faltan insumos para su producción y la renovación del stock no está asegurada, el precio los preservativos va en aumento. Así lo hizo saber el mayor fabricante de este producto a nivel mundial. Ese pequeño elemento, que puede evitar el contagio de enfermedades o, simplemente, permitir pasar un buen momento en condiciones "seguras", está en crisis por los misiles de Trump, los drones de Irán y los barcos petroleros atrapados en el Golfo Pérsico y sus alrededores.

Lo malo es que no solo pueden faltar, lo cual ya es todo un problema muy complejo. El inconveniente es que además, volviendo al capitalismo, al haber poca oferta y mucha demanda, el precio va a subir. Eso ya lo dejó bien en claro fabricante número 1 en el mundo: Karex. La guerra con Irán ya impacta de lleno en la producción y amenaza con trasladarse al bolsillo de millones de consumidores.

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Hay plata para bombas, misiles y drones, pero faltan insumos para el látex

Malasia es el primer productor mundial de preservativos. Atención con los números, porque son impresionantes: ese país produce actualmente unos 7.000 millones de unidades de preservativos para un mundo de 8.000 millones. De ellos, unos 2.500 a 3.000 millones son hombres.

Malasia exportó 5.700 millones de preservativos el año pasado, lo que significa el 20% del mercado mundial. Fácil, uno de cada 5 preservativos en el mundo, se produjo en ese país. Hasta ahora.

    Por culpa de la guerra

    Karex, líder en la elaboración de preservativos, acaba de informar que carece de los insumos de manera habitual. Por lo tanto, el precio del producto final será un 30% más caro.

    Y sí, la decisión responde a un combo explosivo: escasez de insumos, suba de materias primas y disrupciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

    En el centro del problema aparece el estrecho de Ormuz, cuya virtual paralización disparó los precios del petróleo y el gas. Ese efecto dominó encareció materiales clave para la industria: desde caucho sintético y nitrilo hasta aceites de silicona, aluminio para envoltorios y componentes de packaging.

    látex y la seguridad
    Los preservativos, afectados por la guerra del Golfo que no cesa. (Foto: Captura de TV)

    Los preservativos, afectados por la guerra del Golfo que no cesa. (Foto: Captura de TV)

    El CEO de la empresa dijo: “Algunas materias primas aumentaron hasta un 100%. No tenemos alternativa. Hay que ajustar; es decir, aumentar”, advirtió Goh Miah Kiat.

    Lo peor fue su advertencia final: si esto sigue así y no hay acuerdo, la empresa estudia la interrupción total de la producción hasta que flamee la bandera de la paz. La falta de un solo componente podría frenar líneas enteras de fabricación.

    El impacto no solo sería "emocional" o de "ocasión". También tiene su correlato laboral. “Hay empleos en juego”, señaló Goh, al frente de una firma que emplea a unas 3.000 personas en Malasia y Tailandia, con una red de proveedores extendida entre Asia y Europa. “Todos esperan que esto termine rápido”, resumió el CEO.

    Roberto Adrián Maidana
    Por Roberto Adrián Maidana
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