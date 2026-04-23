Por qué la guerra en Medio Oriente puede provocar un aumento en el precio de los preservativos

Malasia exportó 5.700 millones de preservativos el año pasado, lo que significa el 20% del mercado mundial. Fácil, uno de cada 5 preservativos en el mundo, se produjo en ese país. Hasta ahora.

Por culpa de la guerra

Karex, líder en la elaboración de preservativos, acaba de informar que carece de los insumos de manera habitual. Por lo tanto, el precio del producto final será un 30% más caro.

Y sí, la decisión responde a un combo explosivo: escasez de insumos, suba de materias primas y disrupciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

En el centro del problema aparece el estrecho de Ormuz, cuya virtual paralización disparó los precios del petróleo y el gas. Ese efecto dominó encareció materiales clave para la industria: desde caucho sintético y nitrilo hasta aceites de silicona, aluminio para envoltorios y componentes de packaging.

látex y la seguridad Los preservativos, afectados por la guerra del Golfo que no cesa. (Foto: Captura de TV)

El CEO de la empresa dijo: “Algunas materias primas aumentaron hasta un 100%. No tenemos alternativa. Hay que ajustar; es decir, aumentar”, advirtió Goh Miah Kiat.

Lo peor fue su advertencia final: si esto sigue así y no hay acuerdo, la empresa estudia la interrupción total de la producción hasta que flamee la bandera de la paz. La falta de un solo componente podría frenar líneas enteras de fabricación.

El impacto no solo sería "emocional" o de "ocasión". También tiene su correlato laboral. “Hay empleos en juego”, señaló Goh, al frente de una firma que emplea a unas 3.000 personas en Malasia y Tailandia, con una red de proveedores extendida entre Asia y Europa. “Todos esperan que esto termine rápido”, resumió el CEO.