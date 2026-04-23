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Amor confirmado: Sandra Borghi blanqueó a su novio y en Intrusos mostraron fotos exclusivas

Sandra Borghi blanqueó su relación con Pablo, empresario del turismo. Llevan seis meses juntos, están de viaje y se muestran felices y enamorados.

23 abr 2026, 15:45
sandra borghi
sandra borghi

En Intrusos (América TV) se vivió un momento de pura ternura cuando mostraron las primeras imágenes de Sandra Borghi junto a su novio Pablo. La periodista, que atraviesa una etapa personal muy especial, lleva seis meses en pareja y Paula Varela dio detalles de este romance que ya es oficial.

"Él es empresario de turismo, trabaja en marketing de hoteles y distintos lugares turísticos. Están juntos hace seis meses. Ellos se conocieron hace tres años por un evento, pero quedó todo ahí. Para mí, esto es personal, se echaron el ojo, cada uno estaba en pareja y quedó todo ahí. Hace un año ambos se separaron y una amiga le dijo: 'Che, ¿sabés qué? Sandra se separó'", relató la panelista.

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Varela continuó con la narración del flechazo. "Y ahí tuvieron una primera cita y desde ese día no se separaron. Están recontra mil enamorados. En este momento están de viaje juntos. Él es muy fachero", comentó mientras en pantalla se veían las fotos inéditas de la pareja.

"Estamos accediendo al álbum íntimo de la pareja. Estas fotos no se vieron en ningún lado", remarcó, destacando lo exclusivo del material.

Y para despejar dudas, confirmó que la relación ya está blanqueada: "Esto es oficial, está blanqueado. Los hijos ya lo saben. Él tiene una hija de 20 años que vive en Inglaterra, en Londres".

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Cómo fue la emotiva despedida de Sandra Borghi del noticiero de El Trece

Hace cuatro meses, Sandra Borghi decidió cerrar su etapa en Artear y dar inicio a un nuevo rumbo profesional que, según contó Ángel de Brito en LAM, la llevará a otra señal de noticias este año.

La periodista vivió una despedida cargada de emoción junto a Luis Otero y el equipo de Mediodía Noticias, quienes le dedicaron palabras llenas de afecto y recuerdos compartidos durante su paso por el canal.

“Me costó mucho tomar esta decisión”, confesó Borghi en su mensaje final. “Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”, agregó con sinceridad.

En ese momento, destacó que pudo cumplir un sueño muy especial: trabajar junto a Otero, tal como lo había deseado su padre. “Él era racinguista como vos”, le dijo a su compañero, emocionada.

La periodista también reflexionó sobre el impacto de cumplir medio siglo de vida: “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, recordó. En la despedida estuvieron presentes sus hijos, a quienes dedicó un mensaje conmovedor: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”.

Borghi había comenzado su rol como conductora del noticiero en marzo de 2022. Y al cerrar su ciclo dejó una frase que resume su decisión: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.

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