Amor confirmado: Sandra Borghi blanqueó a su novio y en Intrusos mostraron fotos exclusivas

Y para despejar dudas, confirmó que la relación ya está blanqueada: "Esto es oficial, está blanqueado. Los hijos ya lo saben. Él tiene una hija de 20 años que vive en Inglaterra, en Londres".

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Cómo fue la emotiva despedida de Sandra Borghi del noticiero de El Trece

Hace cuatro meses, Sandra Borghi decidió cerrar su etapa en Artear y dar inicio a un nuevo rumbo profesional que, según contó Ángel de Brito en LAM, la llevará a otra señal de noticias este año.

La periodista vivió una despedida cargada de emoción junto a Luis Otero y el equipo de Mediodía Noticias, quienes le dedicaron palabras llenas de afecto y recuerdos compartidos durante su paso por el canal.

“Me costó mucho tomar esta decisión”, confesó Borghi en su mensaje final. “Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”, agregó con sinceridad.

En ese momento, destacó que pudo cumplir un sueño muy especial: trabajar junto a Otero, tal como lo había deseado su padre. “Él era racinguista como vos”, le dijo a su compañero, emocionada.

La periodista también reflexionó sobre el impacto de cumplir medio siglo de vida: “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, recordó. En la despedida estuvieron presentes sus hijos, a quienes dedicó un mensaje conmovedor: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”.

Borghi había comenzado su rol como conductora del noticiero en marzo de 2022. Y al cerrar su ciclo dejó una frase que resume su decisión: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.