Fin del misterio: Úbeda explicó por qué no juega Kevin Zenón en Boca

Cuándo fue el último partido de Kevin Zenón en Boca

El presente del volante de 24 años ha sido una montaña rusa. Tras ser relegado en la segunda mitad de 2025, inició el 2026 con dos titularidades que ilusionaban con un cambio de rumbo. Sin embargo, el último partido de Zenón fue el 28 de febrero ante Gimnasia de Mendoza. Desde aquel encuentro, acumula seis partidos consecutivos sin sumar minutos, quedando incluso fuera del banco en citas clave como los clásicos ante Independiente y River.

¿Volverá Kevin Zenón a jugar contra Defensa y Justicia?

La situación parece estar entrando en una nueva fase de apertura. Tras las explicaciones del DT, se confirmó que Zenón reapareció en la lista de concentrados para enfrentar a Defensa y Justicia. En un contexto donde Boca presentaría un equipo alternativo, el mediocampista podría tener la chance de sumar minutos desde el banco de suplentes, buscando meterse nuevamente en la consideración principal del entrenador y, como dijo el propio Úbeda, "complicarle la vida" al cuerpo técnico a la hora de armar el once ideal.