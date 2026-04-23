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Fin del misterio: Úbeda explicó por qué no juega Kevin Zenón en Boca

El director técnico de Boca dio detalles sobre el presente del zurdo de 24 años, quien no fue convocado al Superclásico. El "Sifón" reveló las charlas privadas que mantuvo con el jugador y qué necesita para recuperar la titularidad.

Fin del misterio: Úbeda explicó por qué no juega Kevin Zenón en Boca

La ausencia de Kevin Zenón en la lista de concentrados para el Superclásico ante River Plate fue uno de los temas que más ruido hizo en el mundo Boca, especialmente en un ciclo de Claudio Úbeda que suele incluir a todo el plantel para partidos de esa magnitud. Tras semanas de incertidumbre, el propio entrenador fue quien le puso fin al misterio y explicó las razones detrás de la falta de minutos del volante.

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En declaraciones a Radio La Red, Úbeda fue contundente sobre la situación del ex Unión: “Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando“. De esta manera, el DT dejó en claro que se trata de una decisión estrictamente futbolística y no de otro tipo de conflicto.

Por qué Kevin Zenón no juega en el Boca de Úbeda

Aunque el entrenador destacó que Zenón tiene “grandes características, buena técnica y es veloz”, remarcó que el jugador debe pulir matices específicos de su juego para ajustarse a lo que el cuerpo técnico pretende para el equipo titular. Según el "Sifón", estas cuestiones fueron habladas personalmente: “Hay cosas que hemos hablado personalmente... veo en el día a día que está evolucionando”, admitió, trayendo algo de optimismo para el futuro del zurdo.

Cuándo fue el último partido de Kevin Zenón en Boca

El presente del volante de 24 años ha sido una montaña rusa. Tras ser relegado en la segunda mitad de 2025, inició el 2026 con dos titularidades que ilusionaban con un cambio de rumbo. Sin embargo, el último partido de Zenón fue el 28 de febrero ante Gimnasia de Mendoza. Desde aquel encuentro, acumula seis partidos consecutivos sin sumar minutos, quedando incluso fuera del banco en citas clave como los clásicos ante Independiente y River.

¿Volverá Kevin Zenón a jugar contra Defensa y Justicia?

La situación parece estar entrando en una nueva fase de apertura. Tras las explicaciones del DT, se confirmó que Zenón reapareció en la lista de concentrados para enfrentar a Defensa y Justicia. En un contexto donde Boca presentaría un equipo alternativo, el mediocampista podría tener la chance de sumar minutos desde el banco de suplentes, buscando meterse nuevamente en la consideración principal del entrenador y, como dijo el propio Úbeda, "complicarle la vida" al cuerpo técnico a la hora de armar el once ideal.

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