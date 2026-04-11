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Boca e Independiente empatan 1-1 en La Bombonera por el Torneo Apertura

Tras debutar con un triunfo en la Libertadores, el Xeneize recibe al Rojo en un partido clave para ambos por sus ambiciones para clasificar a los playoffs.

Boca e Independiente empatan 1-1 en La Bombonera por el Torneo Apertura

Boca e Independiente se enfrentan en La Bombonera en un partido clave ya que la victoria los dejaría bien acomodados en zona de playoffs del Torneo Apertura 2026. Por eso, mientras Claudio Ubeda y Gustavo Quinteros pusieron lo mejor tienen.

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En el arranque y luego de sendas pifias de Ávalos y Malcorra, la pelota le quedó en el área a Matías Abaldo. El uruguayo controló de taco y metió un terrible derechazo de media vuelta desde una posición con poco ángulo para convertir el 1-0.

En tanto sobre el final de la primera mitad y tras un polémico penal cobrado a través del VAR, Milton Giménez resolvió con un derechazo al palo derecho de Rodrigo Rey, quien se arrojó hacia su izquierda y estableció la igualdad.

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Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Angel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

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